Prix de l’électricité, L’UFC-Que choisir explique les raisons de l’explosion des factures

L’électricité en France a connu une flambée de prix ces dernières années. Dans une interview accordée à FranceInfo, la présidente d’UFC Que-Choisir a apporté des explications sur la hausse de l’électricité pour les abonnées des fournisseurs alternatifs.

Le prix de l’électricité explose

Mauvaise nouvelle pour les Français. Chaque foyer doit encore débourser plus pour leur facture d’électricité. En effet, il a connu une hausse considérable ces derniers temps. Cette fois, c’est avec surprise que les clients de fournisseurs alternatifs ont découvert le montant qu’ils doivent payer. Pire encore, certains ont même reçu une facture de régularisation équivalente à un salaire.

Invitée sur Franceinfo, Marie-Amandine Stévenin a abordé ce sujet avec les journalistes. En effet, elle a apporté des explications sur comment certains fournisseurs répercutent la hausse du coût en approvisionnement de l’électricité sur les contrats.

Selon ses dires, « Certains tarifs ne sont pas plafonnés, ce qui signifie que leur augmentation n’est pas limitée ». Par conséquent, le montant de la facture peut atteindre plusieurs milliers d’euros. De surcroît, de nombreux fournisseurs alternatifs offrent des tarifs variables. D’ailleurs, ils peuvent se lier au tarif réglementé de vente, au marché de gros ou à des prix variables réévalués chaque mois.

Conseils pour négocier la nouvelle tarification

Le choix entre un tarif fixe ou variable pour l’électricité nécessite une comparaison avec les offres du marché au moment de la souscription. Lors d’un choix pour un tarif variable, il faut vérifier à quoi il est indexé. Puis, s’il existe un plafonnement en termes d’augmentation.

Par ailleurs, pour un tarif non plafonné, il se peut qu’il y ait des factures d’électricité élevées. Il faut également prendre en compte les taxes, les frais de service, les avantages supplémentaires et les coûts annuels. En cas d’insatisfaction avec la nouvelle tarification, l’annulation du contrat est possible.

À noter que le fournisseur n’a pas l’obligation de maintenir l’ancien tarif. Sauf en cas d’absence d’information sur l’augmentation. La négociation avec le fournisseur, est envisageable. Par contre, il faut tout noter par écrit. Si la négociation échoue, il est possible de faire appel au médiateur de l’énergie ou à une association de consommateurs pour résoudre le problème.