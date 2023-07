Prime vélo de 500 euros, en faites-vous partie des bénéficiaires ?

La prime vélo de 500 euros s’adresse à ceux qui souhaitent acheter un vélo. Grâce à cette aide du gouvernement, les Français éligibles peuvent s’en procurer un à prix réduit.

Le gouvernement met la main à la pâte pour aider la population

En raison de l’inflation et de la crise, le gouvernement français s’efforce de soutenir les Français. Ainsi, il met à disposition de différentes aides. Dernièrement, il a mis en place la prime vélo.

Comme son nom l’indique, cette aide exceptionnelle permet de financer l’achat d’un vélo. L’objectif de ce bonus vélo est d’inciter les Français à acheter ce moyen de déplacement.

Ainsi, ce dispositif concerne l’achat d’un vélo traditionnel, vélo cargo, un vélo pliant ou une remorque électrique. Les Français peuvent en profiter jusqu’au 31 décembre.

Les conditions d’éligibilités à cette prime vélo

On sait que de nombreux critères doivent être respectés pour pouvoir jouir de ce bonus vélo. En effet, pour être éligible, il faut être majeures et domicilier en France. Une condition de revenu s’impose également. Le bénéficiaire doit avoir un revenu fiscal de référence par part de moins de 14 089 euros.

Toutefois, les personnes en situation de handicap peuvent y avoir droit. Cependant, un justificatif de leur situation est requis. À noter qu’une personne physique ne peut toucher cette aide qu’une seule fois.

Ensuite, il faut que le vélo soit neuf et ne fonctionne pas avec une batterie au plomb. Il peut être soit un « cycle à pédalage assisté », soit un « cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt. Son alimentation devrait réduire progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ».

Enfin, l’acquéreur ne doit pas céder le vélo dans l’année suivant son acquisition.

Le montant du bonus vélo

Le montant de la prime vélo varie en fonction du revenu fiscal de référence par part de l’acheteur. Il est de 300 euros pour les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence par part est moins de 14 089 euros. Il concerne l’achat d’un vélo avec pédale assistée.

Par contre, le montant du bonus est de 400 euros pour les personnes avec revenu fiscal de référence par part qui ne dépasse pas à 6 358 euros. Ou pour les personnes en situation de handicap.

Dans certaines villes comme Strasbourg, le montant de l’aide peut atteindre 500 euros pour les personnes disposant d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 6 300 euros.