Prime extraordinaire de 598 euros le mardi 05 Septembre prochain pour certains Français

Prochainement, certains Français pourront recevoir une prime extraordinaire de 598 euros de la CAF. Très importante, cette aide vise à alléger la pression des dépenses et à aider les plus démunis à joindre les deux bouts. De plus, avec l’arrivée de la rentrée scolaire, la situation risque de se compliquer.

Prime extraordinaire de 598 euros pour les Français éligibles

Avec la rentrée qui arrive à grand et les dépenses effectuées durant les vacances d’été, on peut dire que les finances des Français ne sont pas au beau fixe. En effet, les fournitures, les matériels, les nouveaux vêtements et les différents frais vont peser lourd aux parents. Heureusement, la Caisse des Allocations Familiales ou la CAF fournit un pécule d’un montant de 400 euros environ aux familles les plus démunies pour les aider. Cependant, ce montant ne serait pas suffisant pour bon nombre d’entre elles.

Heureusement, pour combler ce manque, il existe d’autres aides délivrées toute l’année. Parmi elles, on peut compter la prime d’activité de 598 euros qui parviendra bientôt entre les mains des personnes éligibles. En effet, selon les prévisions, cette dernière sera versée le 05 Septembre prochain par la CAF si vous avez pu faire votre actualisation trimestrielle. Cette condition est effectivement parmi les plus importantes pour toucher n’importe quelle aide de l’Etat.

Conditions requises pour toucher la prime d’activité

Pour être éligible à la prime d’activité, il faut avoir plus de 18 ans et résider en France de manière stable. Pour les étudiants et les apprentis en particulier, le salaire mensuel net avant impôt ne doit pas être en-dessous de 1070, 78 euros. Cependant, il faut savoir que le montant de cette aide versée par la CAF dépend de la situation de la personne concernée. Autrement dit, tous les bénéficiaires ne toucheront pas 598 euros. En fait, il s’agit juste du montant forfaitaire auquel il faudra déduire certaines variables.

Le montant final perçu par une famille comprend l’ensemble des ressources de votre foyer ainsi que sa composition. Ainsi, pour avoir une estimation de combien vous pouvez toucher, il faudra faire une simulation en ligne. Toutefois, le montant indiqué sur cette dernière ne garantit pas vos droits. Dans tous les cas, si vous remplissez toutes les conditions requises, il n’y a aucune raison pour que vous ne touchiez pas votre prime. Enfin, il ne faut surtout pas oublier d’actualiser vos informations tous les trois mois sous peine de perdre vos droits.