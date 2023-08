Prime exceptionnelle pour les fonctionnaires : les bénéficiaires vont recevoir entre 300 et 800 euros, les détails

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a annoncé le versement d’une prime exceptionnelle pour les fonctionnaires. Le montant est de 300 à 800 euros. Seulement, cette aide n’est pas pour tout le monde. Elle est réservée à ceux qui répondent aux critères d’éligibilité.

Prime exceptionnelle pour les fonctionnaires

Le ministre de la Transformation et de la Fonction, Stanislas Guerini, a fait une annonce réjouissante le 12 juin dernier. Lors de sa prise de parole, il a révélé le versement d’une prime exceptionnelle pour les fonctionnaires disponibles avant la fin de cette année.

Le 31 juillet dernier, selon le décret y afférant, les agents de la fonction publique d’État, de la fonction hospitalière et les militaires vont y avoir droit. Ainsi, 70 % de ces agents hospitaliers et 50 % des agents d’État vont percevoir cette prime.

Une prime soumise à des conditions

La prime exceptionnelle pour les fonctionnaires s’adresse à ceux qui se conforment aux conditions d’attribution. Dans les détails, on sait que le bénéficiaire doit être recruté ou nommé agent du service public avant le 1er janvier 2023.

Ensuite, il faut justifier qu’il continuait d’exécrer au 30 juin 2023. Enfin, sa rémunération serait de 39 000 euros bruts soit 3 250 bruts par mois maximum entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Les montants de la prime exceptionnelle

Selon la révélation du ministre, le montant de cette prime exceptionnelle pour les fonctionnaires est de 300 à 800 euros. Il dépend surtout de la rémunération du bénéficiaire entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour un agent de la fonction publique qui touche moins de 23 700 euros, il recevra 800 euros. Si la rémunération est de 23 700 euros à 27 300 euros, il recevra 700 euros.

En revanche, si un fonctionnaire gagne entre 27 300 euros et 29 160 euros, la prime qu’il peut toucher s’élève à 600 euros. Pour un revenu inférieur à 30 840 euros, la prime exceptionnelle pour les fonctionnaires s’élève à 500 euros.

Pour une rémunération de plus de 30 840 et moins de 32 280 euros, il peut toucher 400 euros. Par contre, s’il gagne entre 32 280 euros et 33 600 euros, le montant de l’aide est de 350 euros. Enfin, un fonctionnaire rémunéré plus de 33 600 euros et inférieur ou égal à 39 000 euros bénéficiera de 300 euros à la fin de l’année.