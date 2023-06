Prime de rentrée scolaire de 434 euros par enfant : qui seront les bénéficiaires de cette aide ?

La prime de rentrée scolaire est soumise à des critères d’attribution. Le montant de 434 euros est basé sur la composition du foyer et les revenus des bénéficiaires de 2021. Pour en savoir plus sur cette aide et les critères d’éligibilité, nous vous invitons à lire l’article jusqu’à la fin.

Prime de rentrée scolaire : détails sur les conditions d’attribution

Puisque cette allocation ou prime de rentrée scolaire est une aide de la CAF, cette institution a imposé des critères d’attribution. Comme toutes les autres aides dont elle dispose d’ailleurs. L’ARS est destinée aux familles ayant des enfants de 6 à 8 ans.

Ensuite, il est également accessible en fonction des revenus des bénéficiaires. En effet, les ressources ne doivent pas dépasser le seuil de revenus fixé par la CAF ou la MSA. En clair, pour un enfant à charge, le revenu doit être inférieur à 25 775 euros. Ensuite, de 31 723 euros pour 2 enfants à charge, 37 671 euros pour trois enfants à charge. Enfin, le revenu à ne pas excéder pour 4 enfants à charge est de 43 619 euros. Par ailleurs, 5 948 euros est ajouté pour chaque enfant supplémentaire.

D’autres critères concernant la scolarité des enfants

Pour percevoir la prime de rentrée scolaire, l’enfant doit suivre ses études dans un établissement d’enseignement public ou privé. Ensuite, ceux qui sont en apprentissage peuvent également y avoir droit. Pour les parents déjà bénéficiaires de prestations familiales auprès des organismes sociaux (CAF ou MSA), le versement de l’ARS se fait de manière automatique pour les enfants de moins de 16 ans.

Par contre, pour les enfants de 16 à 18 ans, les bénéficiaires doivent signaler à la CAF ou la MSA que les enfants sont toujours scolarisés ou en apprentissage. Par ailleurs, pour jouir de cette prime, un enfant de moins de 6 ans doit faire parvenir un certificat de scolarité à l’organisme.

Un outil efficace pour savoir votre éligibilité

Pour des informations supplémentaires, ou pour savoir toutes les conditions d’éligibilité à cette prime de rentrée scolaire, il est important de visiter le site internet de la CAF ou la MSA. Le site est le plus apte à fournir des informations précises concernant cette aide.

Il pourrait également d’une très grande aide pour les démarches à suivre ainsi que les informations spécifiques pour chaque situation des bénéficiaires. Surtout, il permet d’obtenir le montant précis de l’aide.

À noter que l’ARD est versée avant la rentrée scolaire. Cette année, ce sera vers la fin du mois d’août.