Prime de Noël et AAH, est-il possible de cumuler ces deux aides  de la CAF ?

De nombreuses familles vont avoir droit à une prime de Noël vers la fin de l’année. Cependant, une question trotte la tête des bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés. En effet, ils se demandent s’ils ont droit à cette prime de fin d’année de la CAF.

Prime de Noël et AAH

Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat de chaque foyer est en baisse en raison de la forte inflation. De plus en plus de personnes se retrouvent dans le rouge et peinent parfois à subvenir à leur besoin essentiel. En effet, la situation reste un sujet de préoccupation. Sans oublier d’ailleurs qu’ils doivent encore affronter la forte hausse des prix du gaz et de l’électricité. D’ailleurs, les fins d’années sont des périodes que nombreux redoutent.

Durant ce temps, les familles se préparent pour les fêtes avec les repas festifs et les cadeaux à offrir. D’autres personnes prévoient même de partir quelques jours en vacances. Cependant, tout cela demande un énorme budget. Dans ce sens, afin de soulager les Français, la prime de Noël est de retour. À noter qu’elle est soumise à quelques conditions d’attribution. En effet, elle s’adresse uniquement aux personnes ayant des minimas sociaux. Ils sont près de 2 millions de personnes à bénéficier de cette allocation. Par ailleurs, les bénéficiaires de l’AAH se demandent s’ils peuvent y avoir droit.

Donc, cette aide de la CAF ou MSA est versée aux bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et la prime d’activité. Dans ce sens, ceux qui touchent l’AAH peuvent y prétendre.

Les conditions d’attribution de cette aide

Depuis son instauration il y a six ans, la CAF ou la MSA prend en charge son versement. Par ailleurs, les bénéficiaires de l’ACCRE (aide à la création d’entreprise) peuvent s’estimer heureux. Ils peuvent toucher la prime de Noël à condition qu’ils aient eu droit à l’ASS auparavant.

Toutefois, ces droits aides, l’ASS, l’AAH et la prime de Noël ne sont pas cumulables. Pour mémoire, l’allocation aux adultes handicapées vise à soutenir les personnes en situation de handicap. Cependant, pour y avoir droit, le pourcentage d’incapacité, l’âge, la résidence et les ressources sont prises en compte. Le montant de l’aide varie en fonction de ces critères.

Par ailleurs, la prime de Noël n’est pas également attribuée à ceux qui touchent le minimum vieillesse en plus de l’AAH. Contrairement aux personnes avec un emploi salarié.

Concernant le montant, il est de 152,45 euros pour une personne seule pour les bénéficiaires de l’AAH. Par ailleurs, il s’élève à 228,67 euros pour un couple. On sait également que les montants dépendent du nombre d’enfants à charge. Donc, il est de 274,11 euros pour deux enfants et 335,39 euros pour quatre enfants.