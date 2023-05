publicité

Concernant la prime d’activité : découvrez le montant de l’aide financière que peut recevoir une personne qui gagne 1800 euros par mois.

Critères d’éligibilité à la Prime d’activité

La Prime d’activité est une allocation sociale octroyée par la CAF ou la MSA afin de compléter les revenus des salariés, des fonctionnaires, des travailleurs indépendants, et des agriculteurs qui ont des revenus modestes et ne bénéficient pas de forfait logement ni d’aide au logement.

À partir du 1er mai 2023, le revenu maximum à ne pas dépasser pour une personne seule sans enfant en activité est équivalent à 1,5 fois le montant du Smic net, soit 2 074 euros.

Toutefois, il est à souligner que le salaire n’est pas le seul critère pris en compte lors du calcul. Par conséquent, toutes les personnes touchant le Smic ne sont pas automatiquement éligibles à la Prime d’activité.

En plus de critères de revenus, pour être éligible à la Prime d’activité, il faut avoir au moins 18 ans, posséder la nationalité française, et vivre de manière stable et effective en France.

De cette manière, même un étudiant ou un apprenti ayant un revenu mensuel inférieur au SMIC peut tout de même être éligible à la prime d’activité, à condition que sa rémunération atteigne au moins 78% du montant net du SMIC au cours des trois derniers mois précédant sa demande (soit environ 1 078 euros par mois à partir du 1er mai 2023).

Prime d’activité : découvrez le montant de l’aide que peut recevoir une personne qui gagne 1800 euros par mois

Le calcul de la prime d’activité tient compte des ressources du ménage, y compris celles de votre conjoint(e) notamment.

Même si vous remplissez toutes les conditions pour être éligible à cette prime, mais que votre partenaire dispose de ressources trop élevées, vous ne pourrez pas en bénéficier.

Selon une simulation réalisée sur le site de la CAF, une personne seule sans enfant à charge ne percevant aucun autre revenu en plus de son salaire de 1800 euros, peut prétendre à une Prime d’activité de 58 euros.

Un couple sans enfant à charge, avec un revenu total de 1800 euros, peut bénéficier d’une prime pouvant atteindre jusqu’à 350 euros par mois, à condition de ne pas recevoir d’autres prestations sociales.