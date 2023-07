Prime d’activité, combien touchera une personne ayant un salaire de 1 500 euros ?

publicité

La prime d’activité est une aide destinée aux salariés. L’objectif de la CAF en proposant cette aide est de soutenir les personnes à faibles revenus. Pour son montant, il varie en fonction de la situation du bénéficiaire éligible. Ceux qui gagnent 1 500 euros peuvent y avoir droit.

La CAF toujours en renfort des plus démunis

La CAF est un organisme qui veille sur les Français tout au long de l’année. Pour ce faire, elle propose une panoplie d’aides pour toutes les catégories de bénéficiaires. D’ailleurs, elle intervient surtout pour soutenir ses allocataires face à des situations économiques compliquées. En effet, en ce temps de crise, de plus en plus de Français se trouvent dans le rouge et peinent à joindre les deux bouts.

En somme, pour venir en aides aux foyers les plus nécessiteux, le CAF a plusieurs prestations sociales à offrir. Les plus connues sont les allocations familiales, les aides au logement tels que l’APL, ALF et ALS , le revenu de solidarité active ou RSA et la prime d’activité.

En ce qui concerne cette dernière aide, elle est versée en fonction des revenus et de la situation du bénéficiaire. Le montant forfaitaire est de 598 euros.

Qui sont les bénéficiaires de cette prime d’activité ?

La prime d’activité s’adresse surtout aux travailleurs à faibles revenus et aux travailleurs indépendants. Elle est également attribuée aux micro-entrepreneurs et aux personnes touchant une indemnité de chômage partiel ou technique.

Pour entrer dans les détails, sachez que le montant de cette aide dépend de la situation familiale et les revenus du bénéficiaire. Pour un salarié qui perçoit chaque mois 1 500 euros, il pourra toucher une aide de 178 euros mensuellement.

Par contre, pour percevoir ou pour continuer à obtenir cette aide, des conditions s’imposent. Il doit impérativement faire une déclaration de revenus tous les trois mois auprès de la CAF. Cette information permettra de déterminer le montant exact. Cependant, pour être fixé, il est recommandé de visiter le site officiel de la Caisse d’allocations familiales.

À noter que la prime d’activité a fait l’objet d’une revalorisation récemment comme toutes les aides sociales.