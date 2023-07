publicité

Les résultats du baccalauréat 2023 sont enfin disponibles accompagnés du prime bac qui va avec. De ce fait, si vous avez réussi cet examen, vous pourriez en bénéficier en fonction de votre mention. Ainsi, nous allons vous partager les conditions et les sommes attribuées pour cette année.

Prime bac, les bacheliers éligibles et les montants correspondants

publicité

Les résultats du baccalauréat 2023 ont été dévoilés, avec une participation de 710 000 candidats. Pour ceux qui ont obtenu leur diplôme avec mention, il y a des raisons de célébrer. Si selon votre note moyenne, vous pouvez recevoir la mention « assez bien », « bien » ou « très bien », ces paramètres détermineront également le montant de votre prime.

En effet, différentes banques proposent des primes pour les nouveaux bacheliers cette année. Parmi eux, il y le CIC qui accorde une prime de 160 euros aux détenteurs de la mention « très bien ». Pour ceux avec la mention « bien », ils recevront une somme de 80 euros, et ceux avec la mention « assez bien » reçoivent 40 euros. Pour le BNB Paribas, il propose des packs « célébration » et « loisir » comprenant divers avantages tels que des bons d’achat et des playlists musicales.

Aide au mérite et autres primes régionales

Il faut savoir que certaines banques de l’année précédente n’ont pas annoncé la reconduction de leur prime cette année. C’est pourquoi, il est conseillé de consulter votre conseiller bancaire pour obtenir plus d’informations. En outre, en plus de la prime bac, les bacheliers les plus méritants peuvent bénéficier d’une aide financière supplémentaire. Toutefois, il y des critères sociaux à respecter.

publicité

Bien évidemment, cette aide au mérite est attribuée aux candidats ayant obtenu la mention « très bien » et ayant déposé un dossier social étudiant. Le montant de cette aide est en attente de confirmation pour 2023. Par ailleurs, certaines régions accordent également des primes aux bachelors méritants. Par exemple, la région Île-de-France propose une prime de 1 000 euros aux détenteurs de la mention « très bien ». Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle accorde une bourse de 500 euros. Pour en savoir plus, il faudra consulter les sites régionaux pour obtenir plus d’informations sur les premiers disponibles.