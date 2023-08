Prime alimentaire pour ce mois d’Août, coup de pouce et soulagement face à l’inflation

La prime alimentaire, une mesure saluée par de nombreux Français, vise à soulager les foyers aux revenus modestes confrontés à l’inflation. En effet, l’augmentation des prix dans les secteurs du carburant, de l’énergie, de l’alimentaire et de l’immobilier touche toutes les bourses.

Prime alimentaire pour les bénéficiaires des minimas sociaux

La députée Francesca Pasquini explique que cette prime vise à répondre à l’urgence alimentaire sans être paternaliste. Elle permet aux bénéficiaires de choisir leurs achats en supermarché selon leur préférence. Cette aide s’élève à 50 euros par mois et par personne. Ainsi, elle apporte un véritable soulagement aux foyers en difficulté. Les Français peuvent alors souffler un peu avec cette aide du gouvernement. Ils pourront petit à petit joindre les deux bouts avec cette inflation qui ne cesse de faire des ravages.

Cependant, Sandra Regol souligne qu’il reste encore beaucoup à faire pour simplifier les démarches. En outre, c’est un autre député qui est à l’origine du texte annonçant l’aide alimentaire destinée aux français. En ce moment, ce dernier prône pour une automatisation de cette prime alimentaire afin qu’elle parvienne directement sur les comptes bancaires. D’ailleurs, ce cas de figure serait l’idéal pour les bénéficiaires de cette prime.

Chèque alimentaire, une initiative locale face à l’inflation

Outre la prime, le chèque alimentaire est également en cours pour aider les ménages en difficulté. C’est une autre manière d’aider les foyers à améliorer leur situation situation financière. Parmi les premiers à le mettre en place, on peut compter La Seine-Saint-Denis. En effet, elle serait la plus touchée par la précarité parmi toutes les régions en France. Ainsi, le conseil départemental compte distribuer des chèques alimentaires de 50 euros par mois à mille résidents pendant six mois.

En outre, après de nombreuses tergiversations, le gouvernement opte pour une expérimentation locale à Rennes. Ainsi, elle est la première ville à se positionner pour une « carte alimentation durable ». Cette dernière vise à améliorer la qualité de vie des familles à faibles revenus. Toutefois, cette aide est très complexe. Ici, l’objectif est de trouver une nouvelle dynamique d’aide locale adaptable aux besoins de chaque région.