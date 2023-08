Prime alimentaire 2023, soutien du gouvernement envers les Français face à l’Inflation

publicité

Considérée comme l’une des aides les plus importantes pour les Français, la prime alimentaire 2023 offerte par le gouvernement est telle une bouée de sauvetage pour les foyers les plus démunis en cette période de crise. Ce soutien a d’ailleurs pour objectif d’alléger les effets de l’inflation sur les citoyens. Ainsi, ses bénéficiaires peuvent souffler même si ce n’est que pour un petit moment.

Tout savoir sur le versement de la prime alimentaire 2023

En réponse à l’impact économique de l’inflation, la France développe des solutions pour appuyer les foyers. L’une d’entre elles est le chèque alimentaire qui cible les ménages vulnérables. Ainsi, elle vise à contrebalancer l’augmentation des tarifs et à renforcer leur pouvoir d’achat. D’un autre côté, des partis écologistes soulignent la dimension de qualité alimentaire de cette subvention. En effet, l’Indice des Prix à la Consommation, établi par l’INSEE, confirme que la nourriture subit le plus durement la répercussion inflationniste. Apparemment, les coûts des produits comestibles ont décuplé de 15 % en un an. Ainsi, cette prime pourrait favoriser l’accès des Français aux produis de qualité.

D’un autre côté, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, valide la création du dispositif du chèque alimentaire. Cette initiative, destinée aux foyers modestes, se présente comme un moyen d’aider les plus vulnérables face à l’augmentation des valeurs alimentaires. Le ministre affirme que cette mesure sera déployée rapidement pour répondre aux attentes des ménages défavorisés. Les mois de juillet et d’août ont été évoqués, mais l’attente pourrait s’étendre jusqu’en septembre.

Qui pourra profiter de cette indemnité et quel sera son montant ?

Selon Bruno Le Maire, ce dispositif d’aide sera appliqué à l’échelle territoriale, avec une prise en compte des départements. Cette stratégie vise à rapprocher les bénéficiaires, les consommateurs et les producteurs locaux. En outre, la prime alimentaire est destinée aux individus allocataires de prestations communes telles que le RSA, l’AAH, la Prime d’Activité, les Aides sociales au logement, l’ASI, l’ASS et l’ASPA. Concernant son montant, elle devrait s’élever à environ 50 euros par personne et par mois. Les retraités bénéficiaires de l’ASPA sont également inclus.

Enfin, les intéressés doivent se tourner vers la Caisse d’Allocations Familiales pour accéder à cette prime. En effet, le Gouvernement français n’a pas prévu de distribution automatique pour le moment.