Primark poursuit son expansion : 7 autres nouveaux magasins ouvrent ses portes en France

Bonne nouvelle pour les fans de cette marque. Primark poursuit son expansion. L’enseigne qui propose de vêtements à petit prix compte ouvrir 7 nouveaux magasins en France. Les détails dans les prochaines lignes de cet article.

Primark, une enseigne très appréciée en France

Petite histoire. La première enseigne Primark a été ouverte à Dublin en Irlande en 1969. La vocation de cette marque est d’offrir à sa clientèle des vêtements tendance et accessibles à tous. Ainsi, victime de son succès, la marque s’est ensuite implantée au Royaume-Uni. L’Europe a également eu le privilège d’accueillir la marque depuis 2006.

Le magasin a ouvert ses portes pour la première fois en France en 2023 à Marseille. En effet, elle a su attirer le public avec ses vêtements à la mode à petit prix et ses collections variées. De surcroît, la marque propose des collections pour tous les goûts et pour tous les âges. Tout le monde peut trouver leur bonheur que ce soit des vêtements, des accessoires, des chaussures, de lingerie et même de cosmétiques. Actuellement, on compte 20 magasins Primark en France. Cependant, l’enseigne ne compte pas s’arrêter là. Le nombre de magasins va augmenter prochainement. Il y aura 7 nouveaux magasins d’ici la fin de l’année.

Primark poursuit son expansion

Primark se démarque des autres enseignes pour ses prix défiants toute concurrence. Dans les magasins, vous ne repartez pas les mains vides puisqu’il existe plusieurs choix de produits à 5 euros seulement. La politique du magasin est d’offrir des vêtements, chaussures ou accessoires à la mode sans trop dépenser.

D’ailleurs, la marque ne compte pas s’arrêter d’un si bon chemin pour satisfaire sa clientèle. D’où l’ouverture de 7 nouveaux magasins en France. Les nouvelles boutiques se trouveront à Brest, Nantes, Angers, Mulhouse, Saint-Étienne, Rouen et Grenoble. Une chose est sûre, Primark se rapproche de plus en plus de ses clients.

Selon les dernières nouvelles, bien que quelques magasins ont déjà ouvert leurs portes, les autres suivront au plus tard à la fin de l’année 2023. En somme au total, Primark dispose de 27 magasins sur le territoire France.

