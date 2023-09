Prévision météorologique, la France va encore connaître une semaine très chaude, la vague de chaleur se poursuit

Selon la prévision météorologique, la vague de chaleur n’a pas dit son dernier mot. En effet, les spécialistes annoncent le retour de la chaleur après quelques jours de fraîcheur. Le soleil sera à son apogée le 24 septembre dans le sud de la France. Cependant, dans certains départements, les habitants vont retrouver une fraîcheur le matin suivi d’un après-midi doux.

La prévision météorologique de la semaine

Cette semaine, la météo restera à peu près la même. Lundi 25 septembre, il y aura des nuages et quelques petites pluies dans le nord-ouest du pays. La météo sera influencée par une perturbation venant de l’Atlantique. Partout ailleurs, il fera chaud et ensoleillé l’après-midi.

Mardi 26 septembre, la perturbation atteindra les régions centrales. Par ailleurs, elle n’apportera que des nuages en raison de la pression atmosphérique élevée. Dans l’est et le sud du pays, le temps ensoleillé et chaud se maintiendra.

Mercredi 27 septembre, une perturbation venant de l’Atlantique apportera des pluies de la Bretagne aux Hauts-de-France et du vent sur la côte de la Manche. Le reste de la France continuera de profiter du soleil et de la chaleur, en particulier des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée.

Jeudi 28 septembre, la perturbation traversera la moitié nord de la France. Elle apporte des pluies temporaires et du vent près de la Manche. Par ailleurs, la chaleur s’installera dans le sud-ouest, le centre-est et la Méditerranée.

Vendredi 29 septembre, la météo sera estivale avec du soleil et de la chaleur sur la majeure partie du pays. Cependant, il y aura quelques nuages au nord de la Seine. Mais ils n’auront pas d’impact significatif.

Alerte Météo France

À noter que la prévision météorologique de la semaine du 25 septembre au 1 ᵉʳ octobre sera marquée par le renforcement progressif d’un anticyclone. En effet, il s’installera sur l’Europe centrale pendant le week-end.

Donc, cela se traduira par un temps ensoleillé dans toutes les régions. Les températures augmenteront considérablement en raison d’un changement de direction du flux d’air vers le sud. Ainsi, elles dépassent largement les normales saisonnières. Néanmoins, dans le nord-ouest, l’anticyclone pourrait montrer quelques signes de faiblesse. Il faut s’attendre à quelques nuages et averses de faire leur apparition.