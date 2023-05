Prêt à taux zéro : la bonne nouvelle vient de tomber ! 

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir de nombreux Français en ces temps de crise. Le prêt à taux zéro a récemment fait l’objet d’une prolongation. On vous dit tout !

Dans un communiqué officiel, l’Etat français a fait part de la prolongation du PTZ (Prêt à Taux Zéro) en vue d’encadrer les primo-accédants face aux impacts de la crise énergétique. Une initiative qui coûte cependant chère au gouvernement.

Le PTZ en phase de prolongation

Dernièrement, le conseil national de refondation (CNR) a mis au point plusieurs dispositifs en faveur du logement et de l’immobilier dans le but de prévenir une crise immobilière. Parmi ces mesures figure la prolongation du PTZ en 2024. Ce qui devrait contribuer à élargir l’accès au crédit immobilier chez les primo-accédants. Au départ, ce projet devait prendre fin en 2022 avant d’être prolongé cette année par Emmanuelle Wargon.

De son côté, Olivier Klein est fier de cette prolongation. Le ministre indique qu’il s’agit d’un “outil indispensable en cette période de l’année marquée par une hausse des taux d’intérêts”. Quoi qu’il en soit, des doutes subsistent au sujet de la mise en application du dispositif. A ce propos, le ministre promet des études approfondies pour voir la manière dont les “zones tendues” vont profiter de cette mesure.

A qui cette prolongation profitera-t-elle ?

Le financement de ce projet est sujet à quelques contraintes sachant qu’il ne présente aucun intérêt pour les emprunteurs. En effet, les institutions bancaires en charge de la subvention sont rémunérées par le gouvernement. L’année dernière, il a fallu plus de 1 milliard d’euros pour mettre ce dispositif en place. Une somme qui est amenée à tripler cette année compte tenu de l’augmentation des taux d’intérêt.

Pour 2023, le gouvernement projette d’octroyer une moyenne de 65 000 PTZ. Pour en profiter, il convient d’être primo-accédant et d’acheter la maison principale. Le prêt est délivré partout pour une maison neuve ou en construction. Cependant, il ne concerne que les zones B2 et C dans le cas de l’acquisition d’une vieille maison avec d’importants travaux de réhabilitation (plus de 25% du projet à financer). Aujourd’hui, le PTZ est éligible à 80% des foyers français et le délai de remboursement s’étale jusqu’à 15 ans.