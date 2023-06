Prestations sociales : beaucoup de Français ne les réclament pas, on vous explique pourquoi

publicité

En France, il existe plusieurs prestations sociales afin de soutenir les Français. Cependant, ils sont nombreux à ne pas les réclamer pour diverses raisons. Des milliards d’euros partent à la poubelle chaque année. Décryptage.

Tour d’horizon sur toutes les prestations sociales

Les prestations sociales sont de plus en plus nombreuses. C’est l’occasion pour la CAF de venir en aide aux Français qui peinent à joindre les deux bouts. Cependant, pour les percevoir, il est important de respecter les conditions d’éligibilité.

Parmi tous les coups de pouce de la CAF, on peut citer le Revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et des allocations familiales. Il y a également des aides au logement, allocation aux adultes handicapés (AAH), complémentaire santé solidaire (CSS), etc. La CAF verse ces aides financières chaque mois à des millions d’allocataires ayant des faibles revenus.

Selon les statistiques, le pourcentage des Français qui réclament l’Aide Personnalisée au Logement (APL) est le plus élevé. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une aide destinée à toutes les catégories d’habitants. Toutefois, elle est soumise à des conditions d’éligibilité. Sa distribution dépend des ressources du bénéficiaire et du foyer. Tout comme l’Aide au Logement Familiale (ALF). Elle permet d’alléger le loyer ou les mensualités en cas de prêt pour une accession à la propriété.

Beaucoup ne les réclament pas

En raison de l’inflation galopante, de plus en plus de Français ont du mal à s’en sortir. Dans ce sens, l’État a mis en place de nombreuses prestations sociales pour les soutenir. Hélas, des millions de foyers ne peuvent pas en profiter. La DRESS a constaté que de nombreuses personnes ne font pas les démarches pour les obtenir. Dans ce sens, le manque à gagner de l’État est énorme. La CAF a également annoncé que des millions de bénéficiaires font l’impasse de leur droit.

La première explication de ce non-recours est l’absence d’accès à l’internet. Parfois, les bénéficiaires éligibles ignorent tout simplement qu’ils ont droit à des prestations sociales. C’est-à-dire par manque d’information.

Cependant, les Français se plaignent également de la langue administrative. Apparemment, beaucoup ne comprennent pas les termes employés. Ainsi, ils craignent de faire des erreurs. Enfin, les allocataires pointent du doigt les démarches fastidieuses.

Par conséquent, près de 10 milliards d’euros partent à la poubelle. Face à cette situation, le gouvernement doit agir. Donc, Jean-Christophe Combe prévoit des mesures pour lutter contre ce phénomène. Dans ce sens, une harmonisation sera instaurée pour 2027 concernant les prestations sociales.