Prestations et aides sociales de la CAF : un nouvel outil pour faciliter l’accès aux aides

Ces dernières années, la CAF propose de nombreuses prestations et aides sociales pour venir en aide aux Français dans le besoin. Ainsi, les allocataires peuvent se perdre. Pour résoudre ce problème, l’organisme a mis en place un nouvel outil. On parle ici d’une nouvelle plateforme du site Mes-Allocs.

Les prestations et aides sociales de la CAF

Chaque mois, la CAF n’oublie pas les Français les plus démunis. Elle met à leur disposition de nombreuses primes et aides sociales. Bien qu’elles soient des coups de pouce important pour les bénéficiaires, un problème s’impose. En effet, le nombre de non-recours est élevé. Plusieurs raisons expliquent cette situation. L’une d’elles est le manque d’information. Ensuite, la complexité des démarches administratives.

Mais une chose est sûre, avec ce grand nombre de prestations et aides sociales de la CAF, les Français ne savent plus à quelles allocations ils ont droit. Dans ce sens, le site Mes-Allocs a confié l’existence d’un nouvel outil. Il s’agit de l’AidesGPT. Il va permettre aux allocataires de connaître toutes les aides dont ils pourraient bénéficier.

Afin de faire savoir toutes les prestations et aides sociales de la CAF, Mes-Allocs a choisi de collaborer avec l’intelligence artificielle. Ainsi, cette nouvelle plateforme de recherche se base sur la technologie GPT 3.5 Turbo.

Le nouvel outil AidesGPT contient des données recueillies sur plusieurs années sur les aides sociales. Il est accessible et facile à utiliser et surtout gratuit. Tout le monde peut poser des questions sur les prestations et aides sociales de la CAF. À titre d’information, le propriétaire de la plateforme paie Open IA pour chaque requête.

Toutefois, les réponses de l’AidesGPT ne sont pas toujours précises. Donc, il est recommandé de faire une simulation en ligne d’aides sociales sur le site Mes-Allocs pour obtenir des informations plus fiables.

Selon des statistiques, environ une personne sur deux ne bénéficie pas des aides sociales auxquelles elle a droit. C’est pourquoi Mes-Allocs a mis en place l’outil AidesGPT pour simplifier les démarches administratives difficiles pour les familles modestes.

D’autres outils intéressants

Pour s’informer sur les prestations et les aides de la CAF, les allocataires peuvent également utiliser d’autres plateformes. Par exemple, Klaro, Aides sociales.fr ou encore Wizzbii.

Le réseau France services est également d’une très grande aide. Il a pour objectif d’accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches administratives en proposant un guichet unique. La carte permet de trouver facilement le point le plus proche de la résidence des allocataires. Cette mesure du gouvernement français vise à faciliter l’accès aux services publics pour tous.

En plus des aides et allocations, le réseau France services facilite également d’autres procédures administratives telles que la demande de carte grise et le remplissage des déclarations de revenus pour les impôts. Ce serait également le cas pour la demande d’APL.