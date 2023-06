PreParE : une aide financière de la CAF méconnue, qui sont les bénéficiaires et quelles sont les conditions pour la percevoir

publicité

Plusieurs parents ignorent sûrement qu’ils ont droit à une aide de la CAF appelée PreParE. Voici les détails à savoir : les bénéficiaires, les conditions d’éligibilités et le montant.

Tout savoir sur la PreParE

Il existe un grand nombre d’allocations de la CAF. Parfois, certains d’entre eux sont négligés. D’ailleurs, depuis l’instauration des aides sociales, le taux de non-recours est élevé. Selon la DREES, les raisons sont multiples. Par exemple, de nombreux Français craignent de conséquences négatives.

La complexité des démarches administratives est également souvent mentionnée. Cependant, le manque d’information est la principale explication pour près de la moitié des cas de non-demande. De surcroît, certaines aides sociales restent méconnues. En effet, les aides les plus populaires sont le Revenu de Solidarité Active (RSA) et l’Aide Personnalisée au Logement (APL). Cependant, d’autres aides sont moins familières, comme la PreParE.

Cette Prestation Partagée d’Éducation de l’Enfant fait partie de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (Paje). Cette aide financière destinée à un ou deux parents ayant au moins un enfant à charge de moins de trois ans. Surtout que ces derniers ont réduit ou cessé leur activité professionnelle.

Les conditions pour prétendre à cette aide

Pour être éligibles à la PreParE, les parents doivent remplir quatre conditions. Tout d’abord, ils doivent se conformer aux conditions de base requises pour bénéficier des prestations sociales. De plus, ils doivent avoir au moins un enfant âgé de moins de trois ans (ou de moins de 20 ans en cas d’adoption). Ensuite, les parents ont arrêté totalement ou partiellement leur activité professionnelle. Enfin, ils doivent avoir validé au moins huit trimestres de cotisations vieillesse.

Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le montant de la PreParE dépend du profil des allocataires. Il est de 428,71 euros, dont le cas où le parent ne dispose plus d’activité professionnelle. Pour les parents travaillant à temps partiel (50 %), le montant est de 277,14 euros. En cas de temps partiel compris entre 50 % et 80 %, le montant est de 159,87 euros. Il est possible pour les deux parents de cumuler cette aide, s’ils ne dépassent pas un plafond de 428,71 euros.

La durée de versement

La PreParE est une aide de la CAF ou la MSA. Son versement a lieu tous les débuts du mois. Le droit au versement de cette prestation débute à partir du premier mois complet de congé parental.

La durée de versement dépend du profil des bénéficiaires. Pour les couples ayant un seul enfant, le droit est accordé pendant six mois.

Pour les parents ayant deux enfants, la durée de versement s’étend sur 24 mois. Par contre, il est également possible de prolonger le bénéfice de cette allocation dans certaines situations. Cela concerne les parents ayant deux enfants à charge. Puis, ils n’ont pas trouvé de place en crèche ou en école maternelle. De plus, leurs ressources doivent être inférieures au plafond fixé pour le complément familial.