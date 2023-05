Pouvoir d’achat: 7 aliments à ne JAMAIS acheter au supermarché pour faire des économies

publicité

Pour préserver votre pouvoir d’achat, voici 7 aliments à ne JAMAIS acheter au supermarché pour faire des économies. Décryptage.

Les Français sont aujourd’hui préoccupés par le coût croissant de leur panier de courses, étant donné le contexte d’inflation actuel où le prix des aliments ne cesse d’augmenter.

Malheureusement, cette situation est partie pour durer. Mieux vaut agir à son niveau afin d’éviter qu’elle ne se répercute trop sur votre pouvoir d’achat.

Pour commencer, voyons comment vous pouvez optimiser votre budget courses et réduire le montant du ticket de caisse lors de vos courses au supermarché.

Arrêtez d’acheter les packs d’eau au supermarché

Comme mentionné sur le site leprogres.fr, l’utilisation d’eau en bouteille est non seulement considérée comme « un gâchis d’argent », mais aussi comme une « surproduction de plastique ».

Selon l’UFC-Que Choisir, certaines marques d’eau en bouteille ne respectent pas les normes établies pour garantir la potabilité de l’eau. De plus, la surveillance de la qualité de ces eaux est moins rigoureuse que celle de l’eau du robinet.

Sans omettre l’impact environnemental du conditionnement dans des bouteilles plastiques ou en verre.

Méfiez-vous des barquettes de viande découpée

Pour l’achat de vos viandes, mieux vaut privilégier la viande en vrac chez le boucher plutôt que celles découpées et vendues en barquette, car elles sont souvent chargées en sodium et sont beaucoup plus chères.

Oubliez les vinaigrettes toutes faites !

Si les vinaigrettes maison coûtent bien moins cher, sachez qu’elles sont davantage plus saines pour agrémenter vos salades comparées aux vinaigrettes toutes faites bourrées d’additifs, de sodium ou de sucres.

Achetez les fruits et légumes de saison au marché

S’ils sont généralement un peu moins chers au supermarché, approvisionnez-vous plutôt vos fruits et légumes de saison au marché en optant pour l’achat au kilo. Pour réduire les dépenses, il est préférable de consommer de fruits et légumes de saison.

Mais attention : une fois la saison terminée, les prix augmentent !

N’achetez plus les plats préparés pour enfants

Les plats préparés pour enfants ne sont pas meilleurs que les plats préparés pour les adultes. Ils contiennent les mêmes additifs, arômes ou ingrédients peu nourrissants. Il est préférable de préparer ses propres plats et de les mixer soi-même, ce qui se révélera également bien plus économique.

Les crêpes et le pop-corn industriels sont à bannir

Elles vous font gagner du temps, peut-être, mais les crêpes industrielles sont loin d’être recommandées.

Remplies de conservateurs et peu nourrissantes, elles ne peuvent rivaliser avec des crêpes faites maison. De plus, préparez vous-même vos propres crêpes sera plus économique et succulent.

Et parlons du pop-corn, une autre douceur facile à réaliser chez soi. Les versions industrielles regorgent de colorants et de sucres nocifs.

Pourtant, il suffit d’acheter un simple paquet de maïs à éclater, d’ajouter un peu de sucre et d’huile selon la recette, pour avoir le même résultat.

Attention aux épices !

La dernière étude de la Répression des fraudes révèle des surprises. Des traces de pesticides ont été découvertes dans de l’origan bio.

La différence de goût entre les épices de marque et discount est minime. Donc, ne dépensez pas votre argent pour rien. Mais restez vigilant sur la fraîcheur, car les épices relativement chères.