Nos confrères du journal Les Echos rapportent que 21% des 151 banques de la zone euro ont considérablement durci leurs critères d’octroi de crédit immobilier, selon le dernier sondage trimestriel mené en janvier par la Banque centrale européenne.

Il est en effet aujourd’hui de plus en plus difficile d’emprunter. Découvrez pourquoi les banques resserrent ainsi les critères d’obtention de crédit.

Pourquoi les banques resserrent-elles les critères d’obtention de crédit ?

Comme indiqué dans Les Echos, les banques se retrouvent confrontées à des coûts de refinancement plus élevés sur les marchés depuis que la BCE a commencé à remonter ses taux pour lutter contre l’inflation, l’été dernier.

Cette situation les oblige à prêter à des taux plus élevés afin de rester rentables. Par conséquent, les prêts accordés par les banques sont devenus « plus chers et moins accessibles ».

Parallèlement, les particuliers ont vu leur pouvoir d’achat diminuer en raison de la flambée des prix de l‘immobilier et des taux de crédit bancaire plus élevés.

Cela a conduit les banques à être beaucoup plus « sélectives » dans leur évaluation des dossiers de prêt.

Elles sont en effet devenues plus exigeantes sur les profils des emprunteurs en raison notamment de l’incertitude économique. Autrement dit, aucun expert ne peut analyser avec précision la conjoncture et anticiper ainsi la récession.

Cette année, elles ont même commencé à demander une épargne de précaution en plus de l’apport personnel déjà exigé, ce qui rend l’obtention d’un crédit encore plus difficile pour les emprunteurs potentiels.

Les spécialistes ont constaté une « raréfaction des crédits« , un phénomène qui, malheureusement, ne devrait pas se résorber rapidement selon eux.

Une situation qui ne changera probablement pas avant 2025…

Les banques centrales ont en effet pour objectif de maintenir des taux élevés tant que l’inflation ne revienne pas aux alentours de 2 %. Un retour à la normale n’est pas attendu avant 2025 minimum si l’on s’en tient aux avis des experts.

Actuellement, le taux d’inflation est supérieur à 5 % dans la plupart des grandes économies. En France, selon la dernière estimation provisoire de l’Insee publiée le mois dernier, l’inflation s’élève à 5,9 %. En revanche, l’Italie et l’Allemagne connaissent des niveaux d’inflation records, respectivement de 8,1 % et 7,8 %.