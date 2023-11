Pour faire des économies sur la facture d’électricité, cette prise est la solution

En ce contexte inflationniste, faire des économies sur la facture d’électricité est plus que recommandé. Dans cet article, on vous présente cette prise à moins de 20 euros est la solution qui permet d’y parvenir. On vous dévoile de A à Z les détails dans les prochains paragraphes.

Les Français s’inquiètent ! Les factures toujours à la hausse

Ces derniers temps, les Français vivent constamment dans l’inquiétude et la frustration. Les factures de l’électricité et de gaz ont connu une hausse exorbitantes ces dernières années. Par ailleurs, pour cet hiver, des gestes pour réduire la consommation d’énergie sont essentiels.

En effet, une étude a conclu que 7 Français sur 10 ont connu une flambée de leur facture énergétique. Puis, 8 sur dix ont choisi de réduire l’utilisation de chauffage. Le pire est que 31 % de moins de 35 ans n’arrivent plus à payer leurs factures. La situation actuelle risque encore d’empirer selon Caroline Keller, le porte-parole de MNE. Ainsi, la précarité énergétique touche près de 12 millions de Français actuellement.

Dans ce sens, de nombreux foyers cherchent tous les moyens afin de réduire la facture énergétique. Parmi les produits misent en lumière ces derniers temps, il y a une prise à moins de 20 euros qui permettent d’y arriver.

Cette prise permet de faire des économies sur la facture d’électricité

À l’heure où les prix ne cessent d’exploser, cette solution est toujours bonne à prendre pour faire des économies sur la facture d’électricité. Elle est simple et très abordable. Cette prise de moins de 20 euros aide à réduire les dépenses en énergie. Elle est d’ailleurs en vente dans plusieurs magasins d’équipement pour la maison tels que Darty, Leroy Merlin ou Boulanger. En ligne, les internautes peuvent le commander sur Amazon.

Elle est connectée à une application mobile et à un thermostat intelligent. Ainsi, il sera possible de surveiller et de contrôler la consommation d’énergie d’un foyer. Par ailleurs, d’autres gestes permettent également d’éviter le gaspillage d’énergie en retirant les appareils énergivores.

Plusieurs marques à choisir

Il existe plusieurs marques de cette prise capable de faire des économies sur la facture d’électricité. Par exemple, avec moins de 20 euros, il est possible d’opter pour la marque Konyks Priska Max 3. Pour l’utiliser, il faut la connecter avec Alexa et Google Home.

Une autre qui a reçu des avis positifs sur Amazon est la prise Talifoca. Elle est vendue pour 17 euros seulement. Elle dispose d’un écran LCD mais elle n’a pas besoin d’application pour l’utiliser. Parmi les choix d’appareil, les consommateurs peuvent également choisir la marque Fishtec. Pour l’acquérir, il faut débourser 18 euros. Au Royaume-Uni, plus de 2 millions de clients ont économisé près de 325 millions de livres sur leurs factures.