Plus de pension de retraite pour les femmes à partir du 17 septembre

À partir du 17 septembre, les femmes retraités ne toucheront plus de pension de retraite. Cela prouve que le système de retraite en France offre parfois des avantages aux hommes. Pour tenter de comprendre cette situation, on vous invite à poursuivre la lecture.

À partir de 17 septembre, les femmes ne toucheront plus de pension de retraite

Les lois de financement de la Sécurité sociale montrent que les retraites des femmes et des hommes sont très différentes. À partir du 17 septembre chaque année, on peut dire que les femmes reçoivent moins de retraite que les hommes, en utilisant un salaire moyen.

En réalité, les femmes touchent en moyenne 1 401 euros par mois de pension de retraite. Tandis que les hommes touchent 1 955 euros. Cela signifie que les femmes reçoivent 28 % de moins que les hommes. Parfois, ce pourcentage peut atteindre 40 % de moins. Cette fois, tel est le chiffre si l’on ne compte pas les pensions de réversion.

D’ailleurs, cette situation a une explication. Cette différence est due aux salaires plus bas que les femmes touchent tout au long de leur carrière. Le calcul des retraites actuel se base sur les 25 meilleures années de salaire. Dans ce sens, il avantage principalement les hommes. Les femmes quant à elles ont souvent des salaires plus bas et des carrières plus courtes ou à temps partiel. Ainsi, le mode de calcul les désavantages concernant leur pension de retraite.

Des dispositifs pour atténuer les inégalités

Les différences de retraite entre hommes et femmes sont importantes. On observe d’ailleurs des avantages inégalement répartis. En effet, les règles de départ anticipé ou le compte professionnel de prévention (C2P) favorisent davantage les hommes.

Tandis que certaines aides comme le minimum de pension sont plus bénéfiques pour les femmes. Cependant, ces mécanismes ne compensent pas suffisamment les inégalités salariales persistantes entre les sexes.

Donc, il est plus judicieux de revoir le système de retraite pour assurer une réelle égalité entre hommes et femmes. Par conséquent, le 17 septembre deviendra un symbole annuel d’injustice financière envers les femmes à la retraite. En effet, à partir de cette date, elles ne toucheront plus de pension de retraite.