Après la révélation inattendue de France Dimanche sur l’hospitalisation de Brigitte Bardot pour une « grave insuffisance respiratoire », les fans de l’icône du cinéma français restent préoccupés par son état de santé réel. De plus, la récente confession de Victor Belmondo ne rassure pas.

Lors d’une interview accordée à nos confrères de Paris Match, Victor Belmondo a provoqué une énorme polémique. Plus de Brigitte Bardot : le triste aveu du petit-fils de Jean-Paul Belmondo !

Brigitte Bardot sort enfin du silence après son hospitalisation !

Si Brigitte Bardot a réellement été conduite à l’hôpital le mois dernier, elle n’a pas apprécié la façon dont la presse a présenté cette mauvaise nouvelle.

France Dimanche avait révélé une « grave insuffisance respiratoire » avant son admission « en soins intensifs ». Bien que la militante n’ait pas démenti les faits, il ne s’agissait en réalité que d’un petit malaise sans gravité.

« Je tiens à rassurer tout le monde, je vais très bien, la presse a fait un scandale avec un malaise qui m’est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd’hui. Je n’ai perdu aucune de mes facultés, la lettre ouverte envoyée à Macron il y a 3 jours en est la preuve ! Soyez rassurés« , postait-elle sur Twitter.

Plus de Brigitte Bardot : le triste aveu du petit-fils de Jean-Paul Belmondo !

Pour en revenir à l’aveu du petit-fils de Jean-Paul Belmondo au sujet de Brigitte Bardot, l’acteur répondait à une question du journaliste de Paris Match concernant la série Netflix « Bardot ». Sorti le lundi 8 mai dernier, Victor Belmondo incarnait Roger Vadim, le premier amour de BB, dans ce nouveau feuilleton composé de six épisodes.

Ayant côtoyé les plus grands noms du septième art depuis son plus jeune âge, le jeune acteur français âgé de 29 ans voue une admiration respectable envers la militante de la cause animale. C’est pourquoi il a accepté de jouer ce rôle.

« J’ai trouvé le scénario formidable tout de suite. Il était très bien écrit, et la question de le jouer ou pas ne s’est pas posée ! Sans compter que ce n’était pas n’importe quel projet. »

En répondant à la question « s’il pourrait y avoir une future Bardot parmi les jeunes générations« , la réponse de Victor Belmondo a été catégorique : « Plus de Brigitte Bardot« .

« Je pense que c’est très différent aujourd’hui. La célébrité n’a rien à voir aujourd’hui avec celle de l’époque« , ajoutait-il.

« La preuve, on fait une série sur elle ! Je pense que Bardot traverse les époques« , a-t-il conclu.