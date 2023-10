Plongeons ensemble dans le secret du Coca-Cola de McDonald’s jugé comme le meilleur de tous

De nombreuses personnes disent du plus grand bien du Coca-Cola de McDonald’s. En effet, cette boisson préférée de la population mondiale a un goût si particulier rapport aux autres fast-foods. La raison enfin dévoilée.

Depuis plusieurs années, McDonald’s se démarque des autres fast-foods avec ses produits. Ceux qui ont attiré les consommateurs sont surtout son Coca-Cola avec une saveur inimitable. D’ailleurs, vu sa notoriété, tout le monde s’interroge sur sa composition. Pour faire plaisir à tous les petits curieux, Brenda Argueta, une célèbre écrivaine a décidé de mener une enquête là-dessus. Elle souligne d’ailleurs que le Coca-Cola de McDonald’s a un meilleur goût par rapport aux autres endroits.

Selon un article du journal New York Times, la chaîne de fast-food a révélé l’existence d’une collaboration avec la maque de soda depuis 1950. Ce partenariat stratégique a pour objectif que les restaurants peuvent être approvisionnés. D’autant plus que McDonald’s est l’un des plus gros clients de la firme.

Par ailleurs, la recette du Coca-Cola de McDonald’s ne se résume pas à leur partenariat. On sait que les procédés de fabrication ne sont pas le même comme celui vendu en supermarché.

Le secret du Coca-Cola spécial de McDonald’s

La collaboration entre ces deux grandes boîtes dure depuis plusieurs années. D’ailleurs, elle se poursuit même dans des campagnes marketing. Mais en ce qui concerne la recette secrète qui intéresse tout le monde, le secret réside dans la logistique de la livraison. En effet, le Coca-Cola de McDonald’s est transporté aux fast-foods dans d’énormes cuves en acier inoxydable. Ensuite, le sirop est refroidi avec de l’eau avant d’être acheminé vers la fontaine à Soda. Cette procédure permet de garantir sa fraîcheur et d’augmenter la carbonatation qui est à l’origine de son effervescence.

Par ailleurs, pour un goût de pur délice, le contenant en métal est également essentiel. De surcroît, ce soda servi chez le géant de la restauration rapide est moins gazeux que celui dans une canette. Ce qui fait que le Coca-Cola de McDonald’s offre une expérience gustative unique, marquée par sa fraîcheur et sa carbonatation maximale.

Par ailleurs, malgré son goût exceptionnel, les clients doivent faire attention pour ne pas en abuser. Cette boisson est à consommer avec modération afin d’éviter des problèmes de santé.