publicité

Pour recevoir la prime d’activité de la CAF, il ne faut pas dépasser un certain plafond de salaire. En effet, cela permet de mieux distinguer les foyers aux revenus modestes vu que cette allocation vise à augmenter leur rémunération professionnelle.

Plafond de salaire à ne pas dépasser pour recevoir la prime d’activité et être éligible

publicité

En janvier 2023, le seuil de salaire mensuel pour être éligible à la prime d’activité était de 1 885 euros. Cette circonstance est valable pour un individu rémunéré sans personne à charge ni soutien pour le logement. Puis, en avril 2023, ce plafond s’est approché des 2 000 euros avec la hausse du SMIC. Cependant, il convient de noter que cette limite concerne uniquement les revenus professionnels. Ainsi, celui-ci exclut les prestations sociales et les pensions.

Il faut savoir que les seuils varient selon la situation familiale. En effet, le nombre d’enfants à charge et les rendements totaux du ménage sont à considérer. Cependant, la formule complexe de cette allocation ne fixe ces plafonds que pour ceux ne percevant que des recettes de métier. Par exemple, un foyer avec des revenus mixtes et deux petits aurait une limite différente. Ainsi, il est conseillé de toujours demander directement auprès des autorités ayant les compétences requises.

Conditions d’éligibilité pour profiter de cette aide

Bien évidemment, il faut remplir plusieurs critères pour bénéficier de la prime d’activité. Pour les citoyens français, ils doivent avoir 18 ans ou plus. Toutefois, les étrangers en France peuvent également en jouir sous conditions spécifiques. Pour cela, il faut qu’ils aient la nationalité européenne ou un titre de séjour de plus de 5 ans. En ce qui concerne la somme de la subvention de travail, elle est calculée en additionnant une somme forfaitaire avec 61 % des gains professionnels et les bonifications individuelles. Ensuite, il faudra déduire les revenus considérés du foyer. En ce sens, cette allocation n’a pas de montant uniforme et dépend de la situation familiale et des profits.

publicité

Pour finir, le respect des plafonds de revenus est essentiel pour pouvoir bénéficier de la prime d’activité. Néanmoins, cohabiter avec une autre personne impacte les recettes pris en compte dans l’estimation. En effet, l’octroi de l’aide peut être refusé si les salaires entrants dépassent un certain seuil. Même les gains des enfants à charge sont inclus dans l’évaluation.