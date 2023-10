Pierre Palmade au plus mal : révélation sur ses confidences devant le juge

Depuis le terrible accident du 10 février dernier, Pierre Palmade est au plus mal. Sa vie a complètement bouleversé. Depuis, il a confié vivre dans un véritable cauchemar.

Pierre Palmade au plus mal : retour sur l’accident qui a changé sa vie

Tout a basculé le 10 février dernier. Pierre Palmade a été à l’origine d’un terrible accident qui a fait de nombreux dégâts. En effet, l’humoriste a pris la voiture alors qu’il a pris de la cocaïne et a bu de l’alcool. Bilan ? Il a percuté une Renault Mégane et a fait de graves blessés.

Dans l’autre voiture, se trouvait 3 personnes, dont les époux et leur petit garçon. Malheureusement, la femme qui était à son neuvième mois de grossesse a perdu son bébé. Quant à leur fils et son mari, ils étaient restés à l’hôpital pendant plusieurs mois.

Par conséquent, le comédien a fait l’objet de poursuites judiciaires. Il était également obligé de se soigner de ses addictions. Selon les informations, son procès va avoir lieu en 2024. En attendant, Pierre Palmade au plus mal s’est présenté devant le juge récemment.

Le témoignage de Pierre Palmade

Au cours de son enquête, Pierre Palmade était obligé de revenir sur ce terrible accident. Dans un premier temps, il a avoué que cette histoire l’a vraiment traumatisé. Par conséquent, il n’arrive même plus à trouver le sommeil. L’humoriste a également évoqué qu’il est rangé par la culpabilité.

Devant le juge, il a confié « Ma culpabilité n’a cessé de croître. Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça ». Il n’arrive plus à dormir avec la gravité de cet accident qu’il a causé sous substances illicites.

Il est conscient qu’il a détruit la vie d’une famille ce jour-là. Pierre Palmade reconnaît que cette situation a engendré beaucoup de dégâts pour les victimes. Et rien que d’y penser le détruit. « J’ai vu toute l’ampleur des dégâts chez la femme enceinte. Notamment sa peur de ne plus avoir d’enfants. Ça m’a laminé. C’est monstrueux, j’ai bousillé la vie d’une famille. Je m’endors et je me lève avec ça », a-t-il conclu.

Ses amis lui tournent le dos

Cet accident a gravement bouleversé sa vie. Même s’il éprouve des remords et est toujours hanté par ce terrible accident, rien ne garantit qu’il va échapper à la prison. De surcroît, Pierre Palmade au plus mal a tout perdu.

À la suite de ce drame, sa carrière est finie. Ce n’est pas tout, il a également perdu tous ses amis y compris Muriel Robin qui était très proche de lui. Dans une interview accordée à RTL, elle a officialisé la fin de leur lien. Elle a refusé de garder contact avec lui après avoir visité l’humoriste aux urgences du Kremlin-Bicêtre.