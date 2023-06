Pierre-Jean Chalençon critique Caroline Margeridon et les acheteurs d’Affaire conclue, les révélations-chocs de l’acheteur lors d’une interview

publicité

Dans une récente interview, Pierre-Jean Chalençon critique Caroline Margeridon et les acheteurs d’Affaire conclue. Apparemment, l’acheteur compte bien révéler le fond de sa pensée et plus rien ne peut l’arrêter. Ça risque de faire mal.

L’émission Affaire conclue

Affaire conclue a été diffusée pour la première fois sur France 2 en 2017. Avec Sophie Davant à la présentation, l’émission a attiré les téléspectateurs. Les prévisions d’audience sont d’ailleurs satisfaisantes. De plus, le concept du programme a popularisé la brocante.

De nombreux acheteurs ont d’ailleurs connu la notoriété grâce à l’émission. On peut citer par exemple Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon. Ils sont même devenus les chouchous du public. Après plusieurs émissions, Julien Cohen a quitté Affaire conclue pour ses projets personnels. Par contre, Pierre-Jean Chalençon a été évincé.

Ce serait à la suite d’une série de désaccords qui se sont déroulés deux ans avant. Depuis son départ en 2017, le spécialiste de Napoléon a dans sa ligne de mire Caroline Margeridon. Il la critique souvent lors de ses interviews.

Pierre-Jean Chalençon critique Caroline Margeridon

Lors d’une interview avec France Dimanche, Pierre-Jean Chalençon a clashé l’acheteuse d’Affaire conclue. On peut dire qu’il ne va pas par quatre chemins. « Cette femme est folle ! Elle me doit beaucoup. « Sans moi, Caroline Margeridon n’est rien », a-t-il confié.

Il paraît que la guerre est déclarée entre les deux personnages clés de l’émission présentée par Sophie Davant. Le spécialiste de Napoléon a insisté sur le fait qu’elle a toujours fait preuve de méchanceté. Pierre-Jean Chalençon a beaucoup de choses à dire à propos de l’acheteuse. « J’ai été suffisamment gentil, j’ai fermé ma bouche, maintenant ça suffit ! », a-t-il poursuivi.

Dans ce sens, il ne manque pas de tacler son ancienne collègue à chacune de ses entrevues avec les médias.

La guerre est loin d’être finie

Récemment, invité de Jordan de Luxe, Pierre-Jean Chalençon rajoute une couche et critique une fois de plus Caroline Margeridon. L’animateur lui a demandé son avis sur le fait que cette dernière est la seule à rester dans l’émission Affaire conclue. « Elle ne sert à rien. Que ce soit avec elle ou sans elle, on s’en moque », a-t-il indiqué.

L’acheteur a affirmé que les audiences de ce programme de France 2 étaient en chute libre. Une affirmation que Jordan de Luxe a contesté. Sauf qu’il n’a pas dit son dernier mot. Il a souligné qu’après son départ, ils ont perdu près de 800 000 téléspectateurs. Les nouveaux acheteurs se trouvent également dans son viseur. Selon lui, personne ne sait qui sont ces parfaits inconnus qui l’ont succédé.