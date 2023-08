Pièces de collection, 100 euros pour 50 centimes, avis aux collectionneurs !

publicité

Amateurs ou simples curieux, il est toujours important de connaître les particularités des pièces de collection. Parfois, de simples pièces de 50 centimes valent bien plus que ce que l’on pense. Les particularités sont importantes, c’est ce qui rend les pièces uniques et spéciales.

Pièces de collection

On appelle l’art de collectionner des pièces de monnaie, numismatique. Si vous êtes un numismate, vous savez que les traits particuliers d’une pièce la rendent précieuse. Un véritable passionné ne collectionne pas uniquement par plaisir, mais aussi par intérêt profond pour la valeur contemporaine et historique des pièces. Ne l’oublions pas, les pièces étaient autrefois créées pour signifier bien plus qu’une simple monnaie.

Pour marquer un évènement, une commémoration ou un autre, bon nombre d’états en confectionnaient. Une pièce de monnaie peut retracer un fait historique et symbolique par sa simple collection. Il faut aussi souligner qu’une pièce de monnaie est précieuse tant qu’elle est rare. Alors même si on en a fait 1 000 tirages, mais qu’une dizaine présentent une anomalie de conception, ces 10 pièces deviendront automatiquement plus précieuses.

Quand les défauts rajoutent de la valeur

La rareté est une qualité qui a son prix lorsque l’on parle de numismatique. Même si la pièce est déformée, présente une tache ou un défaut, sa rareté prône sur tout le reste. Voilà pourquoi une pièce de 50 centimes peut dépasser sa valeur nominale si elle présente un détail qui la diffère.

Observez minutieusement vos pièces de monnaie, un détail, minuscule peut faire basculer son estimation. D’où l’art du numismatique. Les collectionneurs sont des personnes passionnées qui s’informent et se documentent sur leur passion. Ils savent quand une pièce est unique et surtout pourquoi.

100 euros pour 50 centimes

Des pièces de 50 centimes peuvent valoir plus de 100 euros. A cause d’une faute de frappe, d’un dessin différent ou mal fait, on estime ces petites pièces autrement. Les 50 centimes finlandais sont souvent vendues entre 3 et 4 euros. Quant aux pièces de 50 centimes du Vatican, les collectionneurs les estiment entre 10 à 50 euros.

Mais celles qui peuvent valoir beaucoup plus cher sont les pièces de 50 centimes de Monaco. Ces dernières peuvent valoir entre 10 à 100 euros. Monaco fait partie des institutions qui fabriquent des pièces en l’hommage d’un de ses souverains. Ce fut le cas, lors de la commémoration de Grace Kelly, la princesse défunte, épouse du Roi Rainier III.