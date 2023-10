Picard récolte de bons points avec ces 10 plats cuisinés parfaits pour la santé, une diététicienne en témoigne

Picard a révolutionné le monde des plats cuisinés avec les 10 plats parfaits pour la santé. Si généralement, ce genre de préparation est déconseillé par les experts en nutrition, l’enseigne a fait un exploit d’affirmer le contraire. Ces 10 références de l’enseigne sont irréprochables. Il n’y a rien à dire sur leur composition.

Picard : spécialiste de la surgélation

Selon les consignes des experts en nutrition, de bons aliments permettent de rester en bonne forme. Ce qui inclut la consommation des fruits et les légumes. Durant cette saison, il est possible de trouver des courges, des brocolis ou des épinards et des champignons dans les rayons des supermarchés. Comme proposition de recette pour Halloween, on vous propose une soupe au potiron. C’est simple, délicieux et réconfortant. Mais le plus essentiel est que cette préparation est riche en antioxydants et de bêta-carotène.

Par ailleurs, préparer le repas ne convient pas à tout le monde. Surtout ceux qui ne disposent pas trop de temps pour cuisiner. Ainsi, la solution est d’acheter les plats surgelés. Pour les meilleurs choix, rien n’égale Picard. En effet, l’enseigne propose à sa clientèle de différentes formes de légumes surgelés pour tous les goûts.

Les produits de cette marque sont bien conservés et ne perdent pas leur qualité nutritionnelle et leur goût.

Picard récolte de bons points avec ces 10 plats cuisinés parfaits pour la santé

Chez Picard, les consommateurs peuvent se fier sans problème avec les produits surgelés. En effet, il faut se méfier des plats cuisinés venants des autres enseignes. Parfois, ils contiennent trop de sucre, de graisse et de sel. Donc, pour ne pas tomber dans le piège, il faudra lire attentivement les étiquettes.

Puis, il faut éviter les plats préparés avec une longue liste d’ingrédients. Ils contiennent souvent des additifs et des conservateurs. Parmi les produits de Picard qui ne présentent aucun risque, il y a par exemple la ratatouille. Il ne suffit que 10 mn de préparation pour apprécier un bon plat. Ou encore de ce trio de fusilli de légumineuse au pesto rosso. Ce plat est préparé avec de pâtes à base de pois chiche, petit pois et lentille corail.

Les experts disent également du plus grand bien des pancakes au lait entier de Picard. Ils sont meilleurs comme un petit-déjeuner sans risque.

Par ailleurs, si vous préférez les légumes, on vous conseille ces courges butternut grillées aux oignons rouges et olives. Ce n’est pas tout, il est également possible de profiter des bienfaits de ce sachet vapeur de légumes, ou ces lentilles cuisinées à la graisse de canard.

La liste continue avec ce riz basmati cuisiné aux petits légumes. Une nutritionniste vante également les bienfaits des crevettes au curry rouge de Picard ou des morceaux de calmar géant à l’huile d’olive et basilic. Pour finir, il est également possible de profiter de cette salade de fruits rouges et pêches blanches parfaites pour terminer en beauté un repas.