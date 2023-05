Permis de conduire : mauvaise nouvelle, les règles viennent radicalement de changer !

Mauvaise nouvelle pour ceux qui vont devoir passer leur permis de conduire, les règles viennent radicalement de changer ! Explications.

Effectivement, il y a du nouveau concernant les modalités de passage de l’examen de conduite et elles pourraient ne pas être du goût des candidats. Le MediaPresse vous en dit plus dans les prochaines lignes de cet article.

L’examen du permis de conduire se concentre principalement sur la maîtrise du véhicule, ainsi que sur les réflexes à adopter avant, pendant et après la montée à bord.

Pour s’assurer de vos connaissances du Code de la route, l’examinateur vous posera ainsi trois questions autour des contrôles intérieurs et extérieurs du véhicule, des gestes de premiers secours ainsi que de la sécurité routière en général.

Cette année marque en effet le retour de l’épreuve théorique après son absence due à la pandémie de Covid-19. Il s’agit de trois questions sélectionnées au hasard dans une liste en fonction des deux derniers chiffres du compteur kilométrique.

Par exemple, si le compteur affiche 26 011 kilomètres, l’examinateur posera la onzième question de sa liste.

Ces mesures qui visent à faciliter l’obtention du permis de conduire.

Pour faciliter l’obtention du permis de conduire, le projet présenté par Sacha Houlié, Député Renaissance et président de la commission des Lois de l’Assemblée, propose plusieurs mesures dont la création d’une plateforme centralisée pour accéder aux différentes aides existantes, l’augmentation du nombre d’examinateurs ainsi que l’extension des possibilités d’utilisation du compte de formation (CPF) à tous types de permis.

Rappelons que jusqu’à présent, le CPF est limité aux permis B, poids lourds et bus.

L’objectif est de pouvoir «Rendre le permis de conduire moins cher, plus simple et plus rapide».

En 2021, le CPF a contribué au financement de 322 000 permis de conduire, représentant « 28 % des permis délivrés cette année-là », rapporte La Libération.