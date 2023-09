Pellets de bois : en promotion chez Leclerc jusqu’au 7 octobre 2023

Les foyers qui se chauffent en pellets de bois devront prendre en considération cette annonce. Leclerc propose une offre imbattable que tout le monde peut profiter. La promotion se tiendra jusqu’au 7 octobre 2023. Les détails dans cet article.

Pellets de bois : une offre imbattable chez Leclerc

Pour faire de bonnes affaires sur les pellets de bois, la bonne adresse est Leclerc. En effet, l’enseigne a décidé de baisser à nouveau les prix des pellets. Après avoir connu un succès en début de septembre, le magasin a renouvelé l’opération. Cette fois, l’offre sera valable du 26 septembre au 7 octobre 2023.

Plus précisément, la marque Pellex coûte maintenant 5,99 euros, tandis que celle de Granulés de Bois est à 5,39 euros. Donc, pour un prix de 5,99 euros pour un sac des granulés de bois de qualité premium, le client a droit à 1 euro de crédit sur leur carte de fidélité. Avec un simple calcul, le prix réel est donc de 4,99 euros par sac. Cependant, des précisions s’imposent sur cette offre de Leclerc. Les prix et la disponibilité peuvent varier d’un magasin à l’autre.

Les caractéristiques de la marque Pellex

Pellex est une marque française bien connue pour ses granulés de bois de qualité supérieure. Ces pellets de bois sont spécialement conçus pour être utilisés dans les poêles et les chaudières à granulés de bois. Elle offre une solution de chauffage écologique et efficace.

La qualité des granulés de bois Pellex est assurée par leur fabrication à partir de sciures de bois 100 % résineux françaises. Ils sont produits avec un processus méticuleux qui comprend un séchage à basse température et sous haute pression, à partir de co-produits comme les sciures et les copeaux de bois. Ces granulés proviennent de la transformation de bois résineux issus de scieries françaises.

Ces granulés de bois Pellex ont un pouvoir calorifique élevé, environ 4,9 kWh/kg et un faible taux de cendres, moins de 0,5 %. Ils ne génèrent pas de dégagement de CO2. Ils garantissent ainsi une combustion optimale et propre. Donc, il s’agit d’une option de chauffage qui respecte la planète.

De plus, ces granulés de bois sont certifiés ENplus®. En d’autres termes, cela signifie que toute la chaîne de production, de la fabrication à la livraison chez le client final, est rigoureusement contrôlée pour garantir une qualité élevée et une transparence totale. Chaque producteur et distributeur certifié ENplus® possède un numéro d’identification. Cette identification aide les consommateurs à retracer l’origine des granulés achetés. Ce procédé permet de faciliter la résolution rapide de tout problème de qualité.