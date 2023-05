Paul El Kharrat fait une annonce capitale, les internautes jubilent !

Paul El Kharrat a récemment créé le buzz en faisant une annonce de la plus haute importance sur les réseaux sociaux. Les fans du jeune homme sont aux anges !

Mardi dernier, Paul El Kharrat s’est saisi de son compte Instagram pour faire une importante annonce. L’ancien champion des 12 Coups de midi va accomplir un projet inédit qui affole ses fans. On vous dit tout !

Paul El Kharrat : un parcours hors-pair

Paul El Kharrat s’est fait connaître du public en participant à l’émission “Les 12 Coups de midi” diffusée sur TF1. De par son talent et sa personnalité attachante, il a rapidement réussi à conquérir le coeur du public. Il avait également ému Jean-Luc Reichmann lors de ses confidences concernant la maladie dont il souffre : le syndrome d’Asperger. Aujourd’hui, il se classe en quatrième position des plus grands champions de l’émission.

Depuis sa consécration sur la première chaîne, le jeune prodige a enchainé les interventions à l’antenne. Il fait d’ailleurs aujourd’hui partie de la bande de Laurent Ruquier dans Les grosses têtes. Aussi, le principal intéressé a joué dans “Fort Boyard” et “Le club des invincibles” sur France 2. Enfin, il a sorti deux ouvrages dont “Ma 153e victoire” et “Crimes et mystères de Paris”.

Un nouveau projet en cours…

Sur son compte Instagram, Paul El Kharrat écrit : “Parviendrez-vous à relever le défi et réponde aux questionnaires que j’au élaborés pour vous ? A combien de mètres s’élève l’Everest ? Quel animal est le plus rapide de tous ? Qui a créé Alfred Nobel ? Qui a bâti le château de Chambord ? J’ai également concocté plusieurs anecdotes avec diverses précisions sur les réponses”. Et le jeune homme de poursuivre avec la sortie de son nouvel ouvrage “Le défi” dont la mise en vente est prévue ce jour.

Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Parmi les commentaires, on peut lire : “Mais c’est génial ! Je vais acheter le livre !”, “J’y vais de ce pas m’acheter le livre”, “une idée ingénieuse” ou encore “Félicitations Paul !”. A la bonne heure !