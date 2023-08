Pass’Sport, en plus de l’ARS, conditions d’éligibilité pour recevoir cette aide de 50 euros

publicité

Le Pass’Sport avait fait parler de lui dans l’édition du 10 août du Journal Officiel. Il s’agit d’une aide d’un montant de 50 euros, en plus de l’ARS. Pour plus de précision, il s’agit d’une aide forfaitaire, qui limitera les frais d’inscriptions à une activité sportive.

Qu’est-ce-que le Pass’Sport ?

Il s’agit d’une aide forfaitaire, spécialement pour les élèves souhaitant participer à une activité sportive. Les familles modestes qui perçoivent l’ARS pourront faire la demande du Pass’Sport afin de réduire les frais d’inscriptions aux activités sportives. Cette aide est de 50 euros, et plus de 1,2 million de jeunes ont pu en profiter. Il est possible d’en faire la demande pour tous les sports confondus, d’après les dires du ministère des Sports.

En cette 2023, le Pass’Sport a connu quelques réformes comme presque toutes les aides de la CAF. Par exemple les familles éligibles à l’ARS peuvent profiter de cette aide jusqu’à 18 ans. Il y a également les jeunes bénéficiaires de 6 à 20 ans qui bénéficient de l’AEEH, qui peuvent profiter du Pass’Sport. Les étudiants boursiers peuvent aussi en profiter ainsi que les bénéficiaires d’une aide du Crous ou encore les allocataires de l’AAH.

Quand recevrez-vous cette aide ?

Cette aide est disponible uniquement sur demande. Cependant, il est possible que l’établissement scolaire de votre enfant exige une réinscription ou une inscription plutôt. La dernière semaine du mois d’août 2023, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux familles éligibles va envoyer un email.

Dans cet email, vous pouvez retrouver un code unique Pass’Sport qui vous permettra de profiter d’une réduction de 50 euros. Cette somme sera déduite du coût de l’inscription dans le club sportif. D’autant plus que les codes Pass’Sport sur l’année 2022-2023 ont déjà été désactivées.

Il faut savoir que cette somme ne sera versée dans votre compte bancaire comme pour les autres allocations. Il s’agit d’une réduction sur les frais d’inscription dans un club de sport.

De ce fait, ne vous attendez pas à un versement mais plutôt d’une réduction de frais. Ce petit coup de pouce permettra aux enfants des familles modestes de pratique un sport qui leur plaît. En plus de l’ARS, cette aide permettra de soutenir les enfants dans leur éducation.