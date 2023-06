Parents sanctionnés pour avoir fait rater l’école à leurs enfants lors de vacances hors saison

Récemment, des parents ont été sanctionnés par l’Etat pour avoir fait rater l’école à leurs enfants lors des vacances hors saison. Il s’agit d’un couple britannique qui a décidé de prendre des congés. Or, cette absence a entraîné des sanctions de la part des autorités locales.

Vacances en septembre pour la famille Benson, leurs motivations

Récemment, Paul et Jessica Benson, parents de Ruby et Georges Benson, ont choisi de voyager loin de chez eux en dehors des saisons de vacances. En effet, ils se sont rendus aux États-Unis pour visiter le parc d’attractions Disney World d’Orlando en Floride afin de se faire plaisir. Originaire de Redcar, une ville côtière au Royaume-Uni, la famille a programmé son voyage en septembre, en plein début de l’année scolaire.

Comme il s’agit d’une période moins indiquée pour les touristes, les offres et les tarifs sont beaucoup plus attractifs. Ainsi, ils ont réalisé d’importantes économies, dépensant seulement 4 200 euros par personne. Or, durant les périodes de vacance, ils auraient pu atteindre les 12 000 euros. Cependant, leur chance était de courte durée car leur décision a eu des conséquences non-négligeables.

Avertissement des enseignants, parents sanctionnés par une amende

Après leurs vacances, les enseignants de leurs enfants ont averti Paul et Jessica sur les conséquences de leurs actes. En effet, le fait de retirer les enfants de l’école sans autorisation était une violation de la loi. Ils leur ont expliqué qu’ils avaient commis une erreur grave en prévenant leurs enfants d’assister aux cours. Malgré cela, le couple a quand même décidé d’entamer un second voyage.

Au Royaume-Uni, il est strictement interdit aux élèves de manquer l’école sans raison valable en dehors des périodes de vacances. Selon le gouvernement britannique, les parents qui ne respectent pas cette règle sont passibles de sanctions. Elles se traduisent par une amende pouvant aller de 69 euros à 2 850 euros, voire d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois mois. Dans le cas des Benson, la mairie de Redcar a imposé une amende de 550 euros. Selon les Benson, ils n’ont pas compromis l’éducation de leurs enfants qui ont donné d’excellents résultats scolaires. Ainsi, de leur point de vue, la sanction qui leur a été infligée est disproportionnée.