Papier toilette : on connaît enfin le produit qui va le remplacer, ça va faire grincer des dents !

Jugé non écologique, le papier hygiénique tel qu’on le connaît aujourd’hui est en train de vivre ses derniers moments. Après plusieurs mois de mystère, on connaît enfin le produit qui va remplacer le papier toilette, ça va faire grincer des dents !

Dans l’assertion générale, le papier toilette est considéré comme écologique en raison de sa facilité à se dissoudre au contact de l’eau. Cependant, cette perception n’est pas tout à fait exacte.

Ces dernières années, plusieurs organismes qui militent pour la préservation de l’environnement ont exprimé de vives inquiétudes au sujet du papier toilette, notamment le papier de qualité « extra doux ».

En effet, ce type de papier est fabriqué à partir d’un mélange de papier recyclé et de cellulose. Pour obtenir cette douceur supplémentaire, une plus grande quantité de fibres neuves est nécessaire, ce qui rend le papier toilette extra doux plus coûteux.

De plus, les conclusions des chercheurs, initiées par un groupe de scientifiques de l’Université de Floride, ont une incidence significative sur les arguments avancés par les associations écologistes en faveur de l’arrêt définitif de la production de papier toilette.

En analysant les eaux usées et en prélevant des échantillons de papier toilette dans différentes régions du monde, les chercheurs ont identifié la présence de substances chimiques extrêmement nocives pour la santé humaine. Les scientifiques ont appelé ces substances les « contaminants persistants« .

Ce qui va accélérer la disparition du papier toilette est donc la prise de conscience croissante de la nécessité de changer nos habitudes pour protéger l’environnement.

De nombreux citoyens sont déjà convaincus de cette urgence et ont opté pour l’utilisation d’eau et de savon pour se laver. D’autres vont plus loin en suggérant l’utilisation de papier toilette réutilisable. C’est donc ce dernier qui va remplacer le papier hygiénique actuel.

À l’instar des lingettes réutilisables pour le démaquillage, le papier toilette réutilisable est conçu pour être utilisé plusieurs fois. Si cela semble dégoûtant pour certains, le concept gagne de plus en plus en popularité.

À quoi ressemble le nouveau papier toilette ?

Le papier toilette réutilisable ressemble à un mouchoir en tissu à double face. Une face est en coton imprimé, tandis que l’autre est en matière éponge, utilisée pour s’essuyer.

Contrairement au papier toilette actuel, son remplaçant, comme son nom l’indique, n’est pas à jeter. Après usage, il faut les stocker dans une boîte hermétique ou un sac afin de les laver ultérieurement en machine, ce qui le rend plus écologique.