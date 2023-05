Paiement en espèces : voici pourquoi la carte bancaire est plus avantageuse !

A l’heure où la technologie ne cesse d’évoluer, le paiement en espèces est en passe de disparaître du marché. Les consommateurs préfèrent opter pour la sécurité, la rapidité et la praticité. D’où l’intérêt de la carte bancaire pour le règlement des diverses opérations commerciales.

Paiement en espèces : bientôt la fin ?

Depuis l’apparition de la pandémie de Coronavirus, le paiement en espèces s’est fait de plus en plus rare. L’objectif étant de limiter autant que possible les contacts pour empêcher le virus de se propager. A la suite d’une récente étude, la Banque centrale européenne a indiqué : “Le paiement en espèces demeure l’outil le plus prisé en France pour le règlement des transactions au niveau des points de vente”.

Malgré cet usage courant, le paiement en espèce ne constitue que la moitié des paiements utilisés par les consommateurs en 2022. Une réduction a été constatée avec l’émergence de la carte bancaire qui est beaucoup plus pratique à utiliser au quotidien. Ce dispositif présente néanmoins des points faibles puisqu’il ne permet pas de tracer les achats. Ce qui occasionne les risques de piratage de données personnelles.

Voici pourquoi il faut privilégier la carte bancaire

La carte bancaire présente de nombreux atouts pour les utilisateurs :

Confidentialité et sauvegarde de l’anonymat

Le paiement se fait de manière instantanée

Meilleur suivi et contrôle des dépenses par l’utilisateur

De nombreux commerçants acceptent le paiement par carte

Paiement rapide et sécurisé

Simple et facile à utiliser n’importe où

Dans tous les cas, le choix entre la carte bancaire ou le paiement par espèce dépend de chacun en fonction de ses habitudes et de ses attentes.