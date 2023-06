Paiement des amendes en plusieurs fois, une solution pour les Français

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) propose désormais un système de paiement des amendes en plusieurs fois. En effet, payer des amendes peut être compliqué lorsque le montant est élevé. Ainsi, l’Antai cherche à alléger cette charge.

Les amendes forfaitaires délictuelles sont de plus en plus courantes, avec 225 000 contraventions soumises en 2021. Cependant, moins de la moitié de ces modifications seraient effectivement efficaces, car leur montant peut être élevé pour certains délits. Par exemple, l’usage illicite de stupéfiants est sanctionné d’une amende de 200 €, réduite à 150 €. Ces montants peuvent représenter un défi pour un règlement en une seule fois, d’où l’option de paiement échelonné proposée par l’État. Heureusement, il est désormais possible de payer les amendes en plusieurs fois.

Pour payer les amendes forfaitaires délictuelles en plusieurs fois, il suffit de se rendre sur le site gouvernemental amendes.gouv.fr. Ensuite, il faut se connecter à l’application mobile ou d’appeler le 0806 20 30 40. Arrivé à l’étape du paiement, il est possible de choisir l’option de paiement en plusieurs fois. Toutefois, il est important de respecter les délais de paiement de 30 jours pour les amendes minorées et de 60 jours pour les forfaitaires.

Les avantages de l’option de paiement échelonné

L’option de paiement en plusieurs fois présente plusieurs avantages pour les personnes concernées. Tout d’abord, elle offre une plus grande souplesse financière, permettant aux contrevenants de répartir le montant de l’amende sur une période prolongée. De plus, le fait de pouvoir choisir le montant à régler à chaque échéance offre une certaine flexibilité budgétaire. Ainsi, les personnes concernées peuvent ajuster les paiements en fonction de leurs revenus et de leurs obligations financières.

En outre, la possibilité d’utiliser différentes cartes bancaires pour chaque paiement facilite également la gestion financière. En effet, les contrevenants peuvent utiliser les moyens de paiement qui leur conviennent le mieux, sans être limités à une seule carte. Cependant, comme mentionné plus tôt, il est essentiel de respecter les délais de paiement fixés pour éviter les majorations. Le non-paiement intégral dans les délais impartis peut entraîner des conséquences. Parmi ces derniers, il y a les frais supplémentaires ou les poursuites judiciaires. De plus, cela peut annuler les avantages de l’option de paiement échelonné.