Opportunité de travailler à l’étranger, Pôle Emploi vous donne de l’argent avec d’autres avantages

Les demandeurs d’emploi peuvent se réjouir, Pôle Emploi offre une opportunité de travailler à l’étranger. En effet, il facilite votre expérience professionnelle, puisque cet organisme vous soutient dans votre démarche d’expatriation en Europe. Vous pouvez ainsi découvrir ce pays européen où Pôle Emploi vous accompagne, situé à moins de deux heures de vol de Paris.

Une opportunité de travailler à l’étranger avec plusieurs avantages qui l’accompagnent

Pôle Emploi, bien plus qu’un simple facilitateur de poste en France étend son assistance aux expatriés européens. En partenariat avec l’Ambassade de France dans ce pays voisin, l’organisme encourage les demandeurs d’emploi à s’immigrer. Ainsi, vous bénéficierez d’un billet d’avion aller-retour pour vos entretiens d’embauche et d’une aide au déménagement qui peut atteindre 750 euros. De plus, vous pouvez jouir également de cours de langue financés jusqu’à 1200 euros. Pour finir, vous gagnez une reconnaissance de vos diplômes avec une allocation forfaitaire de 440 euros.

En ce qui concerne le pays d’accueil, la République tchèque est une destination prometteuse. Elle séduit par la beauté de sa capitale, ses espaces naturels, sa scène musicale classique et son attachement à la bière. Il faut savoir que le coût de la vie d’environ 35 % moins élevée compense le salaire brut moyen, même s’il semble modeste en France. À Prague, ce salaire brut moyen atteint 1 634 euros. Cependant, il est soumis à peu près à 34 % de taxes qui incluent l’assurance sociale, l’assurance santé et les impôts.

D’autres opportunités existent en Europe, il suffit de faire le premier pas vers une nouvelle carrière

Si la République Thèque ne vous emballe pas, il existe d’autres pays plus intéressants. Par ailleurs, ils recherchent particulièrement les jeunes diplômés en ce moment. Et le plus réjouissant des nouvelles c’est que ce programme demeure ouvert à tous les demandeurs d’emploi. En ce sens, il faut savoir que le projet de mobilité européenne EURES TMS propose également des avantages similaires pour de différents secteurs européens. De ce fait, vous avez le choix si vous voulez travailler ailleurs qu’en France. Maintenant, il est important de saisir sa chance et postuler aux candidatures suggérées.

Ainsi, Pôle Emploi vous offre une occasion unique de vivre une expérience professionnelle à l’étranger. Il faut vous laisser séduire par les opportunités que présente l’Europe, tout en bénéficiant du soutien de Pôle Emploi pour faciliter votre transition. Entre autres, il est conseillé de saisir cette opportunité de démarrer une nouvelle carrière.