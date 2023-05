On vous présente Tony Scotti, l’homme qui partage la vie de Sylvie Vartan depuis sa séparation avec Johnny Hallyday !

Sylvie Vartan s’’apprête bientôt à fêter ses 39 ans de mariage avec Tony Scotti, l’homme avec qui elle a refait sa vie depuis sa séparation avec Johnny Hallyday. Leur fils, David Hallyday a d’ailleurs tenu à accorder une tendre pensée à celui qui est aujourd’hui on beau-père.

Sylvie Vartan et Johnny Hallyday : une idylle qui n’a pas duré

Le long de son existence, Johnny Hallyday était en couple avec de nombreuses femmes. Parmi elle figure Sylvie Vartan qu’il a rencontré dans les années 60 à Paris. Ensemble, ils ont partagé un bout de chemin durant 15 ans. Une union qui a d’ailleurs été marquée par la naissance de leur fils, David Halllyday en août 1966.

Même si les deux célébrités s’étaient dit oui en avril 1965, leur mariage n’a malheureusement pas tenu et le couple se sépare en 1980. Une rupture causée par une vie conjugale compliquée et les multiples infidélités du chanteur. Quatre ans plus tard, la mère de David retrouve l’amour dans les bras de Tony Scotti avec qui elle file aujourd’hui le parfait amour.

Qui est Tony Scotti, le nouveau compagnon de Sylvie Vartan ?

C’est en 1984 que Tony Scotti demande la main de sa bien-aimée. Depuis, ils sont devenus inséparables. Aujourd’hui, on apprend que les deux amoureux vont fêter leur 39 ans d’union. Notons que l’acteur de 83 ans a adopté une fille issue d’un précédent mariage et qui évolue aujourd’hui aux côtés de Ilona et Emma Smet comme une famille recomposée.

Dans les colonnes de Télé-Loisirs, David Hallyday fait des confidences exclusives au sujet de son beau-père. “Au début, en dehors de mes proches, beaucoup de personnes estimaient que je n’étais pas assez performant pour faire carrière dans la musique. Mon beau-père m’a beaucoup soutenu dans la composition de mes chansons. Sans lui, je n’aurai pas poursuivi ma carrière”.