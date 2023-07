Obtenir des chèques-vacances gratuits, les différentes options disponibles

publicité

Actuellement, il est tout à fait possible d’obtenir des chèques-vacances gratuits. Il s’agit de moyens de paiement utilisés pour régler diverses dépenses liées aux vacances et aux loisirs. Ils existent sous deux formats comme les Chèques-Vacances Classic (papier) et les Chèques-Vacances Connect (numérique).

Aujourd’hui, l’obtention des chèques-vacances gratuitement est faisable grâce à la CAF ou la Caisse d’Allocations Familiales. Dans le cadre du dispositif Vacaf, cette dernière peut offrir des chèques-vacances aux familles éligibles. En général, les conditions d’attribution peuvent varier selon les départements. Cependant, l’objectif est de favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs pour les enfants de 6 à moins de 18 ans.

Selon certaines conditions, chaque enfant bénéficiaire se voit attribuer un montant. Ce montant est en principe de 50 € par enfant éligible. De ce fait, les familles qui respectent les critères requis auront des chèques-vacances délivrés gratuitement. Parmi les conditions, il y a le fait d’être allocataires depuis le mois d’octobre de l’année précédente et d’avoir un quotient familial inférieur ou égal à 500 € en janvier de l’année en cours. En prime, les familles qui rentrent dans les conditions n’ont nul besoin de faire des démarches administratives.

Obtenir des chèques destinés aux vacances via l’employeur

Une autre option pour obtenir des chèques-vacances est à travers son employeur. Dans ce cas, le financement des chèques-vacances est partagé entre le salarié et l’employeur ou le CSE (comité social et économique). Toutefois, il est important de noter que la participation de l’employeur n’est pas obligatoire.

Ici, la contribution financière du salarié dépend de son salaire exprimé en pourcentage et du nombre de parts de son foyer fiscal. Chaque partie correspond à une personne incluse dans la déclaration de revenus. La contribution est réduite de 5 % par enfant à charge et de 10 % en cas d’enfant en situation de handicap. Il convient de souligner que l’obtention des chèques-vacances par le biais de l’entreprise n’est pas entièrement gratuite. En effet, cette condition est tout à fait à l’opposé du dispositif de la Caf. De ce fait, il est conseillé de bien se renseigner pour être bien éclairé.