Nouvelle vague d’arnaques aux impôts, les services appellent à la vigilance

Actuellement, une nouvelle vague d’arnaques aux impôts prend de plus en plus de l’ampleur. En effet, les escrocs rivalisent d’ingéniosité pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Même les plus vigilants peuvent être victimes d’arnaques en quelques secondes d’inattention. De ce fait, les services des impôts tirent la sonnette d’alarme et appellent à la prudence.

Nouvelle vague d’arnaques aux impôts, les techniques des escrocs

Actuellement, les escrocs utilisent plusieurs méthodes pour voler l’argent de leurs victimes. En ce sens, ils deviennent de plus en plus ingénieux et quelques secondes d’inattention suffit pour se faire piéger. Parmi les plus connues, il y a les SMS frauduleux concernant une amende impayée. Cependant, la DGFIP n’emploie pas ce genre de moyen pour diffuser un défaut de paiement. Ici, les arnaqueurs utilisent également une fausse sollicitation dans laquelle ils redirigent les utilisateurs vers des numéros surtaxés. Ainsi, ils prétendent être les centres des Finances publiques sauf que ces numéros n’ont aucun lien avec la DGFiP.

D’un autre côté, on peut également compter l’usurpation d’identité de la DGFiP auprès des entreprises. Ainsi, ils utilisent des courriels avec de faux formulaires en pièce jointe en usurpant l’adresse électronique de la DGFiP. Ainsi, les entreprises devraient redoubler de vigilance. D’ailleurs, certains escrocs sont capables de pousser les salariés à effectuer un virement bancaire vers un compte frauduleux en se faisant passer par un créancier.

Comme les escroqueries se multiplient, il est primordial d’être plus réactif et de redoubler de vigilance. Il faudrait particulièrement se méfier des tentatives de phishing et ne se fier qu’aux sites officiels. En outre, il est conseillé d’être attentifs et de toujours vérifier la légitimité des demandes que l’on reçoit. En effet, tout le monde est concerné, les entreprises comme les salariés normaux. Pour finir, en cas de mails ou de messages douteux, il serait judicieux de prévenir les autorités.

De son côté, la DGFiP prend des mesures techniques et judiciaires pour lutter contre les fraudes face à ces menaces. Pour le site impots.gouv, il donne également des conseils pour éviter ces escroqueries. D’ailleurs, il indique comment contacter directement le service des impôts via son compte personnel.