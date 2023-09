Nouvelle mesure pour les excès de vitesse, un vrai soulager pour les conducteurs

Une nouvelle mesure pour les excès de vitesse vient de sortir sur le territoire Français. Si depuis toujours, dépasser la limite de kilométrage peut conduire à la perte de points sur le permis de conduire, l’annonce qui vient de sortir peut changer la donne.

Valeur des points pour ceux qui ont le permis de conduire

La perte de points sur leur permis de conduire préoccupe tous les automobilistes français. Si beaucoup sont attentifs, certains sont flashés pour de petits dépassements de vitesse. C’est pourquoi, de plus en plus de personnes se demandent comment éviter alors d’égarer ces précieux points. Selon un sondage Ifop, 90% des chauffeurs admettent un surcroît de cadence de quelques kilomètres, légèrement au-dessus du seuil.

Il faut savoir que les excès de vitesse de moins de 20 km/h équivalent à une perte d’un point sur le permis. D’un autre côté, la contravention est fixée à 135 euros pour les routes avec une limite supérieure à 50 km/h. Ces sanctions sont sévères et peuvent avoir un impact financier significatif. Cependant, de nouvelles règles plus indulgentes peuvent désormais soulager les automobilistes. Cette modification apportera un apaisement pour ceux qui sont confrontés à la perte de points et aux amendes coûteuses.

Nouvelle mesure pour les excès de vitesse à partir de l’année prochaine

Cette nouvelle règle évoquée prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Une fois qu’elle sera appliquée, les points du permis de conduire ne seront plus en danger. En outre, les chauffeurs auront plus de marge de manœuvre pour éviter les sanctions liées à de petits excès de vitesse. Cependant, il est important de noter que bien que vous ne perdiez pas de points sur votre permis de conduire, vous continuerez à payer une amende en fonction de votre infraction.

En fait, il s’agit d’une indulgence administrative envers des erreurs d’inattention. Cette nouvelle approche reflète une compréhension croissante des réalités du pilotage et des besoins des automobilistes. Le ministre de l’Intérieur justifie ce dispositif en se basant sur des chiffres : en 2020, 12,5 millions de contraventions émanaient des radars, dont 58 % concernaient des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Ces petites infractions avaient pourtant un impact sur le permis de conduire et le quotidien des conducteurs.