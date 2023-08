Nouvelle concurrence de taille pour Lidl, arrivée de 11 magasins en France

publicité

En France, les enseignes discount telles que Lidl font face à une nouvelle concurrence de taille d’origine allemande. En effet, cette dernière arrive en force et n’a pas peur de proposer des prix très attractifs.

TEDi, la nouvelle concurrence de taille qui défie Lidl et les autres acteurs du marché

publicité

Dans le paysage des magasins discount, une nouvelle venue allemande, connue sous le nom de TEDi, se profile avec force en France. Elle a ouvert sa première boutique ce 26 avril 2023 à Évreux dans l’Eure et attire déjà de nombreux clients. En ce moment, ce magasin offre plusieurs produits à des tarifs attrayants pouvant aller jusqu’à un euro. Face à cette compétition agressive, Lidl pourrait bien se faire challenger dans son rôle de leader.

En effet, l’inflation croissante qui affecte les budgets des Français accroît la popularité des bannières à bas prix. Ainsi, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les chaînes discount les moins chers pour économiser. TEDi pourrait donc bientôt s’ajouter à la liste des enseignes les plus fréquentés avec Action, Stokomani, Lidl et B&M. Grâce à leur prix, certains peuvent s’offrir quelques petits plaisirs malgré la hausse des prix.

TEDi en expansion, nouveaux magasins en perspective

TEDi, l’enseigne allemande qui a ouvert sa première filiale française en avril, n’a pas l’intention de rester derrière les autres. En effet, l’année prochaine, elle compte bien inaugurer 10 autres magasins dans le nord et l’ouest de la France. Pour les foyers qui ont du mal à finir le mois, il s’agit d’une excellente nouvelle.

publicité

Tout comme Action, cette marque propose un assortiment non alimentaire et repose sur le concept du « One Dollar Store ». Cette approche suggère des milliers de produits à bas prix dont la majorité est proposée à 1 euro. Cette idée lui a permis d’afficher un chiffre d’affaires de 1,83 milliard d’euros en 2021 et d’ouvrir près de 1900 points de vente en Allemagne depuis 2004. Aujourd’hui, elle s’attaque donc au marché français qui commence à fléchir à cause de l’inflation. De plus, TEDi propose différents articles dont les fournitures de bureau ou encore des marchandises insolites avec des agendas en fourrure. Ainsi, tout le monde peut y trouver son bonheur.