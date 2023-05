Nouveau permis de conduire, il est temps de dire adieu au « papier rose »

publicité

Récemment, le gouvernement a dévoilé la date limite pour se procurer le nouveau permis de conduire. En effet, alors qu’il existe depuis plus de 100 ans, il faudra bientôt dire adieu au permis de conduire « papier rose ». Ainsi, dès le 19 janvier 2033, ce dernier ne sera plus utilisable. Ce changement concerne notamment ceux qui ont passé leur permis de conduire avant le 16 Septembre 2013.

Caractéristiques du nouveau permis de conduire

Selon le site du service public, le permis de conduire rose cartonné ne sera plus valable après le 19 Janvier 2033. Dans ce cas, vous n’avez pas à demander son remplacement mais il faudra faire une demande de renouvellement en cas de « détérioration, de perte ou de vol ». D’ailleurs, dans ces trois derniers cas, un montant de 25 euros vous sera demandé.

Depuis le 16 Septembre 2013, un nouveau permis de conduire avec une nouvelle apparence a vu le jour en France. Ayant les mêmes dimensions qu’une carte de crédit, celui-ci est donc plus discret et plus solide. En outre, il contient une puce électronique et une bande MRZ qui le rendent plus pratique. Selon les informations reçues, cette carte magnétique aspire actuellement à devenir la norme pour les conducteurs.

Dans quels cas risquez-vous une amende ?

Dans le cas d’un défaut de présentation du permis de conduire, l’amende risquée s’élève à 11 euros. Toutefois, elle peut être majorée à 38 euros. Cependant, cette sanction peut également atteindre les 135 euros. C’est notamment le cas si l’automobiliste en question n’est pas en capacité de soumettre la bonne version de son permis de conduire dans les 5 jours suivant le contrôle.

Il faut savoir qu’il est déjà possible de demander un renouvellement de votre ancien permis de conduire pour pouvoir adopter le nouveau. Pour cela, il suffit de vous adresser à la Préfecture ou bien à la sous-préfecture. Par la suite, cette dernière vous demandera certains éléments pour constituer votre dossier. En outre, pour ne pas vous déplacer pour rien, il faudrait penser à emmener certains documents avec vous. Il s’agit notamment du lecerfan°14879*01, lecerfan°14948*01,Ref.06 imprimé en couleurs et de l’original de votre permis de conduire ainsi que 2 photocopies recto/verso. Il faudra également se munir de l’orignal de votre pièce d’identité ainsi que 2 photocopies, de 2 photographies d’identité et 2 photocopies d’un justificatif de domicile. Enfin, un justificatif de votre résidence en France depuis au moins 6 mois sera également nécessaire.