Un nouveau dispositif « solidarité à la source » va bientôt voir le jour afin d’atteindre les Français exclus des aides sociales. En effet, plus de 30% des citoyens n’y ont pas recours. Cela est notamment dû à un manque d’information qui est une situation particulièrement préoccupante pour le gouvernement. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles une réforme sociale majeure était nécessaire.

Nouveau dispositif « solidarité à la source » pour mettre un terme au non-recours aux aides de la CAF

Récemment, le président Emmanuel Macron a décidé de mettre en place un nouveau dispositif de distribution pour faire face au non-recours aux prestations sociales qui est le plan « Solidarité à la source ». Il vise à octroyer aux Français les aides qui leur sont destinées mais qu’ils ne réclament pas. Chaque année, le montant de ces allocations représente plus de 10 millions d’euros, ce qui est inconcevable pour le gouvernement.

D’après Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées de France, chaque trimestre, 34 % des allocataires ayant droit au RSA ne le réclament pas. Apparemment, le nouveau dispositif concernera aussi bien les bénéficiaires de la prime d’activité et des aides au logement que ceux du RSA. Selon les prévisions de l’Etat, il sera appliqué dès le mois de Septembre. En ce qui concerne les zones concernées, elles seront sélectionnées dès ce mois de Juin.

Confidence de Jean-Christophe Combe sur le système d’aide actuel

Durant une interview accordée à TF1, Jean-Christophe Combe a affirmé que le système d’aide actuel était trop compliqué. Il serait effectivement difficile d’accès avec une efficacité remise en cause. De son point de vue, c’est la complexité du dispositif qui a causé la hausse du taux de non-recours. Ainsi, le nouveau plan aura pour but de mettre les citoyens en confiance et la procédure de demande des aides sociales sera bientôt simplifié. Apparemment, il ne sera plus question d’effectuer des tonnes de démarches interminables. En fait, les allocataires devront simplement vérifier leurs informations sur des formulaires préréemplis et ce sera tout.

L’expérimentation de ce dispositif « solidarité à la source » sera officiellement lancée dès 2024 et sa généralisation est prévue pour 2025. Par contre, la toute dernière étape de la concrétisation ne se fera qu’en 2027. En gros, cela consiste à créer un revenu social de référence à l’aide de la coordination des bases de calcul.