Naumy, le principal concurrent Français de Primark avec 15 nouvelles boutiques en France

Une enseigne de prêt-à-porter française Naumy, devient actuellement le principal concurrent de Primark. Aujourd’hui, cette enseigne compte ouvrir 15 nouveaux magasins dans tout le pays. Avec ses prix abordables et sa variété de produits, il attire de plus en plus de clients.

Naumy, le principal concurrent Français de Primark

Primark, autrefois roi incontesté du prêt-à-porter à petit budget, doit maintenant faire face à un concurrent de taille connu sous le nom de « Naumy ». Il s’agit effectivement d’une marque française en plein essor. Depuis 2014, Naumy séduit les clients avec ses magasins spacieux. De plus, elle offre une gamme diversifiée de produits, allant des vêtements aux chaussures. En outre, elle propose également des bijoux et de nombreux accessoires.

Par ailleurs, les boutiques suivent le modèle zéro réserve et proposent régulièrement de nouvelles collections. Pour ce magasin, 60 % des articles sont issus d’Italie ou en Europe et le reste vient de Chine. Pour le directeur général de Naumy, Lin Can, la diversité de l’offre est la clé de la réussite de son enseigne. En effet, ce magasin est destiné à toutes les tranches d’âge et à tous les styles. Il affirme que chacun peut y trouver des articles à prix abordables pour satisfaire ses besoins en matière de mode.

Naumy en pleine expansion, 15 nouvelles boutiques prévues d’ici 2024

Naumy n’a pas l’intention de s’arrêter là. Alors qu’elle est déjà présente dans plusieurs grandes villes françaises, l’enseigne prévoit d’ouvrir 15 nouvelles boutiques d’ici à 2024. Ce développement ambitieux inclut des emplacements stratégiques tels que Strasbourg, près de Lyon. On peut également compter celle dans le centre commercial Carré de Soie, et à Marseille. Certains magasins sont aussi prévus dans les centres commerciaux Grand Littoral et Plan de Campagne.

Par ailleurs, Naumy mise également sur la capitale française en s’installant dans un emplacement de choix près de Bastille. Le directeur général exprime son souhait de capter la clientèle parisienne en étant présent au cœur de la ville lumière. De plus, Naumy suscite l’engouement des habitants de La Flèche, dans la Sarthe, qui espèrent le retour de l’enseigne dans leur commune. La popularité croissante de cette enseigne témoigne de l’attrait des consommateurs pour une offre abordable et diversifiée en prêt-à-porter.