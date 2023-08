Montant de la Prime d’activité 2023, une allocation établie en fonction de votre salaire

Il y a peu de temps, les autorités ont communiqué le montant de la prime d’activité 2023. Cette aide est en fait une stratégie pour pousser les employés modestes à reprendre une quelconque activité professionnelle. Malgré le fait que le montant forfaitaire est déjà établi, cette somme dépend également de ce que le salarié gagne par mois.

Montant de la prime d’activité 2023

La prime d’activité est une prestation sociale qui sera établie en fonction du salaire. Même si ce n’est pas la seule condition, le salaire contribue à déterminer une bonne partie de la prime d’activité. De base, la prime d’activité atteint les 595,25 euros par mois.

Cependant, cette somme peut changer en fonction de la situation familiale ainsi que de la composition du foyer. Le revenu mensuel du foyer intervient également dans la détermination du montant de la prime d’activité. Elle est calculée en fonction de la formule suivante :

Montant de la prime d’activité = (montant forfaitaire + 61% des revenus professionnels + bonifications individuelles) – les ressources prises en compte du foyer.

Les éléments pris en compte pour le calcul de la prime d’activité

Plus de 61% des revenus professionnels interviennent dans le calcul de la prime d’activité. Cela peut être des revenus indépendants, ou bien le salaire. Comme pour toutes les prestations sociales, pour pouvoir bénéficier de la prime d’activité, les revenus mensuels ne doivent pas dépasser une certaine somme.

Après tout, même si elle sert à encourager les salariés, il ne faut pas oublier qu’elle sert aussi à soutenir les familles modestes. Voilà pourquoi la situation du bénéficiaire intervient. Autres que les points déjà mentionnés, les bonifications individuelles sont également prises en compte.

Pour une seule personne, sans famille

La somme diffère de chaque situation et les autorités concernées l’établisse au cas par cas. Pour une personne sans enfant, sans APL et seule, la prime d’activité dépend de son salaire. Grâce au site de la CAF, il a été possible de réaliser une estimation.

Pour un salaire de 1 200 euros, le salarié recevra 277 euros. Pour un salaire de 1 300 euros, il recevra 243 euros. Le salarié recevra une prime d’activité de 209 euros pour un salaire de 1 400 euros et 170 euros pour 1 500 euros. Finalement, une personne qui gagne 1 600 euros va recevoir 132 euros et 93 euros si elle gagne 1 700 euros.