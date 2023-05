Monaco : un agent de la poste marseillaise condamné après avoir essayé d’acheter une Rolex en espèces

Cet agent de la poste marseillaise a écopé d’une condamnation après avoir essayé d’acheter une montre Rolex en espèces. La valeur du bien étant de 13 600 euros.

Cette semaine, le postier a comparu devant la cour correctionnelle de Monaco pour une affaire qui s’est déroulée au mois de janvier dernier. Le principal intéressée était en effet en possession d’une importante somme liquide avec laquelle il voulait acheter une montre Rolex.

Une somme d’argent suspecte

Selon nos confrères de Nice Matin, le jeune marseillais avait en sa possession 273 billets d’une valeur de 50 euros chacun. Il a ensuite avoué aux forces de l’ordre qu’il projettait d’acheter une Rolex avec son argent. Mais finalement, le trentenaire s’est retrouvé devant le tribunal et se retrouve dans l’obligation de déclarer le transport du magot. Notons que le postier gagne environ 1 700 euros par mois. La Cour a donc enquêté pour connaître l’origine de l’argent.

Pour se justifier, le principal intéressé a expliqué : “L’argent provient d’une part de mes économies, de l’argent que j’ai retiré, d’une somme que j’ai reçu de la part de mes proches et de la somme collectée après la cession de ma voiture (…). Dans les justificatifs, vous trouverez les détails de ces transactions”.

Le postier est condamné par la justice

Le marseillais n’est pas étranger aux policiers car il a déjà commis divers délits : conduite sans permis, cambriolage, refus d’obtempérer…Raison pour laquelle le parquet a décidé de “confisquer 50% de la somme saisie”. Le verdict est tombé : l’homme doit payer une amende de 1 000 euros et l’argent qui devait servir à acheter la montre Rolex lui sera remis plus tard à condition que le ministère public ne fasse aucun appel. Avis à tous ceux et celles qui seraient donc tentés de garder en leur possession d’importantes sommes en liquide. On vous aura prévenu !