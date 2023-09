Moins d’un euro la baguette de pain contre 1,22 euros ! Comment faire pour une économie de 0,57 euros ?

publicité

Profitez de cette offre à moins d’un euro la baguette de pain ! Vous pouvez trouver une autre technique pour éviter de payer 1,22 euros pour la baguette. Que choisir propose une autre alternative, plus économique mais tout aussi savoureux.

L’inflation affecte le petit-déjeuner des Français

Vous pouvez savourer un petit déjeuner succulent à petit prix, grâce à cette technique. Les Français sont les plus grands consommateurs de viennoiseries et de produits de boulangerie. 75% en consomment à leur petit déjeuner et bon nombre d’entre eux continuent malgré l’inflation.

Chaque jour, plus de 6 milliards de baguettes blanches sont vendues en France. Un chiffre qui illustre à quel point le pain est indissociable des plaisirs matinaux. Le 30 novembre de l’année dernière, l’Unesco a ajouté la baguette blanche à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Malgré le besoin des Français, l’inflation n’a pas épargné la baguette de pain. On se retrouve alors avec des baguettes plus chères, pour un goût du pareil au même et pour la même taille.

Moins d’un euro la baguette de pain contre 1,22 euros

Que choisir se penche sur le cas des baguettes de pain. Comme l’inflation affecte tous les produits vendus dans les rayons des grandes surfaces, la baguette de pain n’en est pas épargnée. Plus de 44% des boulangeries ont pris la décision de faire monter leur tarif. Mais aussi 35% des grandes surfaces, à cause de l’inflation.

Un souci pour la majorité des Français, qui prennent en général du pain avant de démarrer leurs journées. Actuellement, plusieurs boulangeries vendent la baguette de pain à plus d’un euro. Il faut savoir que le prix de la baguette de pain dépend aussi du distributeur. En grandes surfaces, vous pouvez trouver des baguettes de pain à 0,65 euros.

Vous pouvez remarquer qu’en grandes surfaces, les baguettes coûtent 60%. En tout cas, vous pouvez toujours faire appel aux différents sites de comparatifs. Vous pouvez trouver des produits à bon prix, et faire des économies incroyables en ces temps complètement fous.