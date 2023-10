Mise en garde de Michel Edouard Leclerc, les Français ne sont pas tirés d’affaire, l’inflation s’est enracinée

La situation actuelle devient de plus en plus inquiétante. Dans une récente interview, la mise en garde de Michel Edouard Leclerc fait froid dans le dos. L’inflation n’a pas dit son dernier mot. Elle va s’installer encore plus longtemps que prévu.

L’inflation : l’ennemi de tous

L’inflation continue de sévir sur tout le territoire français et l’État semble à court d’idée ou de programmes pour la contrer. D’ailleurs, il semble que tous les dispositifs qu’il a présentés n’ont résolu le problème qu’à moitié, voire même beaucoup moins. Jusqu’à présent, l’Exécutif n’a pas de solution à long terme pour pallier le problème.

Selon Michel Edouard Leclerc, la situation est loin d’être résolue. L’inflation sera encore visible un peu plus longtemps. D’après le discours de Bruno Le Maire, il y a quelques moins, le pic de l’inflation a eu lieu en été. Le ministre de l’Économie se veut rassurant qu’elle va s’estomper dans les prochains mois. Malheureusement, les données de l’INSEE ne semblent pas appuyer cette affirmation. Concernant l’alimentation, la flambée des prix a atteint 11,1 % en 2022. Face à cette situation, des négociations entre les distributeurs vont avoir lieu. Tout le monde espère donc que cette concertation aboutirait à de bonnes nouvelles.

Mise en garde de Michel Edouard Leclerc sur l’inflation

Actif dans le marché de la grande distribution, Michel Edouard Leclerc dispose que quelques arguments concernant l’inflation. Lors d’un entretien sur une chaîne de télé, il a émis son point de vue.

Il a d’abord commencé par une bonne nouvelle. L’homme de 71 ans a confirmé que le taux de l’inflation connaîtra une baisse pour cette fin d’année. En effet, les Français pourraient voir une réduction concernant le secteur de l’alimentation. Il passera de 11 % à 2 à 4 % puisque les prix des matières premières sur les marchés ont chuté.

Cependant, une bonne nouvelle s’accompagne toujours d’une mauvaise. Le patron de la distribution a confié que l’inflation qui a débuté il y a quelques années va encore être présente beaucoup plus longtemps. « Le paysage tarifaire s’attend à une modeste diminution des coûts, bien loin des 17 % qui ont pesé lourdement sur le porte-monnaie du consommateur. Un effondrement des prix n’est pas en vue. Inutile de se leurrer ! », a-t-il confié.

Les responsabilités de l’État

La mise en garde de Michel Edouard Leclerc s’adresse à tout le monde. D’ailleurs, selon le chef d’entreprise, il n’y aura pas d’amélioration avant les années 2030. D’ailleurs, l’homme d’affaires a également lancé un appel pour le gouvernement. Il a conseillé à Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire de revisiter la législation même temporairement.

En outre, il souhaite réclamer auprès des fournisseurs de limiter les prix sur le marché de gros.