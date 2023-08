Michel Drucker annonce une mauvaise nouvelle, ses jours sont comptés

publicité

Lors d’une récente interview, Michel Drucker s’est livré à cœur ouvert sur sa situation. En raison de son état de santé, il serait contraint de prendre sa retraite. D’ailleurs, les médecins ne lui ont pas donné de nouvelles rassurantes. Mais il n’a pas dit son dernier mot.

Michel Drucker annonce une mauvaise nouvelle

Cela fait plusieurs années que Michel Drucker se bat contre la maladie. D’ailleurs, en raison de ces problèmes de santé, il a dû subir un triple pontage. Cependant, en février dernier, il a été obligé de retourner sur la table d’opération pour une autre opération à cœur ouvert.

Depuis sa convalescence, le célèbre animateur n’a rêvé que d’une seule chose : revenir à l’antenne et animer Vivement dimanche. Cependant, il est conscient qu’un jour ou l’autre, il devrait renoncer à sa carrière. En effet, l’âge et l’état de santé l’obligent à prendre la retraite. Par contre, ce ne serait pas une décision facile.

« Il va me falloir beaucoup de courage pour débrancher », a-t-il confié. En revanche, même s’il pourrait se retrouver loin de son fameux canapé rouge, il a déjà quelques projets pour l’avenir toujours dans le domaine de la production.

Le poste de Michel Drucker tant convoité

L’animateur a donc retrouvé son public le dimanche 27 août. En effet, les fans sont d’ailleurs ravis de le revoir enfin à l’antenne.

Lors d’une interview avec Figaro Magazine le 10 août dernier, Michel Drucker est conscient que son poste dans Vivement Dimanche est très convoité. « Quand j’étais au plus mal, certains se sont précipités pour prendre ma case », a révélé l’animateur de 80 ans.

D’ailleurs, selon ses confidences lors d’un autre entretien, cette fois avec Parisien, il ne compte pas céder sa place aussi facilement. Au moins pour l’instant. Cependant, les médecins ont un tout autre avis concernant l’avenir de l’époux de Dany Saval.

Ses jours sont comptés

Apparemment, les médecins de Michel Drucker lui ont confirmé qu’il avait environ 20 % de s’en sortir. En effet, tout porte à croire que son pronostic vital a été engagé. D’ailleurs, son frère Jacques lui a fait quelques révélations sur son état de santé. « … il m’a dit plus tard que je n’étais pas passé loin », a-t-il ajouté.

Malgré tout, il reste attaché à son métier et à son public. De plus, il garde un moral d’acier. Pour conclure, Michel Drucker a annoncé « Tant que mes patrons à France Télévisions auront besoin de moi et que je m’en sentirai capable, je serai là ». Ses fidèles téléspectateurs devraient encore le retrouver à la présentation de Vivement Dimanche pendant longtemps. Enfin, c’est son vœu le plus cher, tant qu’il le peut. Son âge n’est pas du tout un frein pour faire ce qu’il préfère le plus.